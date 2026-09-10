В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя

Как россияне будут отдыхать этой осенью

В начале ноября россиян ждёт необычная рабочая неделя — всего четыре дня. Всё из‑за Дня народного единства: праздник выпадает на среду, и этот день станет выходным.

Так что середина недели превратится в мини‑каникулы, а календарь 2026 года вообще радует количеством свободных дней.

Сколько всего выходных в 2026 году

Всего в этом году у россиян 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Такой расклад даёт неплохой шанс чаще устраивать себе небольшие паузы и успевать не только работать, но и отдыхать.

Новогодние каникулы и далёкие перспективы

По словам члена комиссии Общественной палаты Евгения Машарова, на Новый год граждане будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. А вот следующие по-настоящему длинные новогодние каникулы, когда перерыв между рабочими днями окажется особенно внушительным, ждут россиян только в 2032 году.

В общем, календарь в этом году довольно дружелюбный: есть где вставить передышку и немного выдохнуть.

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