Дачница купила семена бархатцев на маркетплейсе - вот, что из них выросло

Оправдались ли желания дачницы и обещания продавцов

Дачница, автор канала «Маленький сад на краю Вселенной», провела эксперимент с бархатцами, заказанными на маркетплейсе. Она сравнила несколько сортов — от дешёвых до дорогих — и оценила, насколько реальность соответствует обещаниям продавцов. По её словам, покупка семян на таких площадках всегда напоминает лотерею.

Бархатцы прямостоячие «Золотой принц» (0,3 г)

Обещание продавца:

прямостоячие растения;

крупные махровые цветы;

высота от 20 до 30 см;

несколько оттенков в упаковке.

Что выросло:

На практике кусты вымахали гораздо выше заявленного — отдельные экземпляры дотянулись до 95 см. В окраске соцветий дачница разглядела три тона: жёлтый, оранжевый и лимонный. Компактности, обещанной продавцом, не наблюдалось, зато цветение оказалось щедрым и продолжительным.

Бархатцы прямостоячие крупноцветковые

Обещание продавца:

конкретных параметров не заявлено;

в пачке 50 семян.

Что выросло:

Результат оказался непредсказуемым: часть растений вовсе не имела махровых цветков. При таком количестве семян, как отметила дачница, трудно ожидать однородности. Особо крупных цветов замечено не было. Тем не менее эти простые бархатцы ей понравились даже больше, чем некоторые хвалёные сорта.

Бархатцы прямые «Янтарь»

Обещание продавца:

максимальный размер среди аналогов;

высота до 35 см;

соцветия-гиганты «русский богатырь»;

размер цветка от 10 до 15 см.

Что выросло:

Соцветия меньше 15 см. Но больше всего дачницу удивило, что семян в пачке оказалось всего пять. Информации о числе семян на упаковке не было. Среди этих пяти семян оказались и немахровые растения. Ожидания не оправдались.

Бархатцы «Антигуа еллоу»

Обещание продавца:

хит продаж;

высота 20–30 см;

размер цветка от 10 до 15 см;

выровненные компактные кустики;

генетическая способность хорошо цвести при плотной посадке;

в пачке 5 семян (количество указано).

Что выросло:

Выглядели неплохо, не такими простыми, как предыдущие. Однако восторга дачница не испытала: кусты довольно быстро засохли. Подкармливать их она не стала, не желая тратить время на удобрения для обычных бархатцев.

Итог

В следующем сезоне дачница планирует вернуться к проверенным сортам. Также она добавила, что не поверила слишком уж фантастическим карточкам с маркетплейса. На них были цветы с крапинкой, сиреневого цвета, с необычными соцветиями.

Комментарии читателей

Читатели поделились своим опытом покупки семян с маркетплейса. Одна дачница отметила, что поверила обещаниям продавца.

«Естественно, выросли самые простые, высокорослые с мелкими цветами. Но тут сама виновата: мозги надо включать. А я увидела эти ИИ-шные картинки, слюна побежала, я их много набрала». «Не трачу деньги на бархатцы. Если вижу в городе посадки бархатцев и они мне нравятся, то собираю семена с кустиков. Также собираю семена со своих сортов. Всё растёт и радует». «Купила семена декоративной капусты. Один сорт красного цвета, резные листья и т.д., второй — по краям зелёный, а середина как розы. Хорошо, что в цветнике на улице не посадила. Выросла обыкновенная капуста с кочанами».

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