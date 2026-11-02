Храню картошку до июня — даже без погреба: не гниет, не вянет, не чернеет: всегда как будто только с грядки

Картофель способен пролежать до весны без потерь, если создать правильные условия. Ошибки в хранении приводят к почернению, прорастанию и гниению клубней.

Соблюдение простых правил позволяет сберечь вкус и пользу урожая. Ниже — проверенные рекомендации, которые стоит взять на вооружение.

Обеспечьте подходящий микроклимат

Выбирайте для запасов погреб с температурой +2…+4 °C и влажностью 80–90%. В тепле клубни прорастут, а на холоде подмерзнут и станут сладкими. Держите тару в полной темноте: на свету картофель зеленеет и накапливает соланин — горькое и вредное вещество. Используйте деревянные ящики с отверстиями или тканевые мешки. Полиэтиленовые пакеты не подходят — в них скапливается влага.

Отсортируйте и защитите урожай

Перед закладкой переберите клубни и оставьте только здоровые экземпляры без повреждений. Больные и подгнившие пустите в дело сразу. Не мойте картофель перед хранением: земляной слой служит естественной защитой. Пересыпьте запасы сухим мелом, золой или луковой шелухой — эти средства сдерживают влагу и грибки.

Проводите регулярный осмотр

Заглядывайте в закрома раз в месяц. Убирайте испорченные клубни, чтобы гниль не распространялась на соседние. Такой контроль продлевает срок хранения и сохраняет качество урожая. Соблюдайте эти правила — и картофель останется свежим до самой весны.