«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в сезоне 2027 выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи

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Этот сорт будет вашим фаворитом

Садоводы уже активно формируют запасы семян овощных и цветочных культур. При выборе сортов огурцов для средней полосы рекомендуем обратить внимание на гибриды, сочетающие высокую продуктивность и отличные вкусовые качества. Одним из таких решений является раннеспелый партенокарпический гибрид «Кустик-хрустик», признанный экспертами одним из наиболее вкусных в своем сегменте.

Плоды этого сорта отличаются выраженными хрустящими свойствами, среднебугорчатой текстурой и отличным вкусом, что делает их идеальными для употребления в свежем виде.

Растение характеризуется пучковым плодоношением (3–6 завязей в узле). Плоды массой 50–90 г достигают длины 9–12 см, а общая урожайность составляет 27–30 кг с кв. м при формировании куста в 2–3 стебля.

Период вегетации до сбора первого урожая составляет 45 дней. Гибрид демонстрирует высокую адаптивность к выращиванию как в защищенном, так и в открытом грунте.

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