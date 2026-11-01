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Всего 3 ложки – кляр будет хрустящим и золотистым: добавьте этот ингредиент — муж оближет тарелку

Опубликовано: 1 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Всего 3 ложки – кляр будет хрустящим и золотистым: добавьте этот ингредиент — муж оближет тарелку
Всего 3 ложки – кляр будет хрустящим и золотистым: добавьте этот ингредиент — муж оближет тарелку
Городовой ру
Как сделать тесто для кляра идеальным

Блюда в кляре пользуются широкой популярностью, однако нарушение технологического процесса часто приводит к получению кляклой текстуры теста вместо необходимой хрустящей корочки.

Представляем рецепт, позволяющий гарантированно добиться идеального результата за счет добавления одного важного ингредиента.

Для приготовления основы необходимо смешать две столовые ложки муки с аналогичным объемом кукурузного крахмала, добавив по половине чайной ложки разрыхлителя и соли. В полученную сухую смесь следует постепенно ввести 150 миллилитров воды и 50 миллилитров 40% спирта.

Все ингредиенты тщательно перемешиваются, и тесто для кляра готово.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова очень любит блюда в кляре. По этому рецепту она приготовила сосиски в кляре – семья моментально смела их со стола. Получилось очень хрустящее тесто.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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