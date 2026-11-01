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Штраф за отмененный чек: ФНС взялась за самозанятых, скрывающих выручку

Опубликовано: 1 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Городовой ру
Штраф за отмененный чек: ФНС взялась за самозанятых, скрывающих выручку
фото legion-media
Что меняется в контроле за доходами

Налоговая служба усиливает надзор за самозанятыми, и теперь привычные действия могут обернуться штрафами. Особое внимание ФНС уделяет отмене чеков в приложении «Мой налог» — раньше на это почти не смотрели, а сегодня такие операции тщательно анализируют.

Ситуация заставляет самозанятых внимательнее относиться к оформлению доходов: цена ошибки или намеренного шага заметно выросла.

В чём суть новых проверок

ФНС применяет аналитические модели, которые отслеживают не отдельные отмены чеков, а целые паттерны поведения: например, регулярность таких операций или совпадения по времени с действиями партнёров и цифровых платформ.

Если система фиксирует подозрительную динамику, запускается проверка, отмечает источник.

Какие санкции грозят нарушителям

Риски для самозанятых стали вполне осязаемыми — вот что реально стоит учитывать:

  • при выявлении сокрытия дохода — штраф 20% от суммы сделки;
  • при повторном нарушении в течение полугода — штраф до 100%, то есть фактически изъятие всей суммы в бюджет;
  • по данным ФНС, уже привлечено к ответственности около 3 тысяч самозанятых, использовавших схему с аннулированием чеков.

Мнение россиян

«Если работаешь официально, скрывать нечего — система должна видеть реальные доходы», - отметила Евгения из Питера.

«Один неверный клик в приложении — и уже попадаешь под проверку, это нервирует», - сообщила Ольга из Саранска.

«Теперь придётся вести учёт аккуратнее, зато потом не придётся оправдываться перед налоговой», - подчеркивает Олег из Москвы.

Что делать, чтобы не попасть под санкции

Проще всего не давать системе поводов для подозрений: не отменять чеки без реальной необходимости, сохранять подтверждающие документы и следить за логикой операций. Такой подход снижает риски и экономит время на разбирательствах.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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