«Решение принял папа»: Тутберидзе — о переходе Александры Трусовой в группу Плющенко в 2020 году

Этери Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой в команду Плющенко в 2020 году

Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскрыла более подробную информацию о переходе фигуристки Александры Трусовой в команду к Евгению Плющенко. Фигуристка поменяла тренера в 2020 году. Оказалось, что подобное намерение было связано с желанием исполнять более сложные элементы.

Этери Тутберидзе заявила, что тогда Александра поставила задачу - сделать пять четверных, из-за чего проигрывала соперникам. Информация об уходе Саши появилась в тот момент, когда был отменен ЧМ-2020. Тренер отметила, что новость вызвала неприятные чувства, сообщает портал "Советский спорт".

“Я так понимаю, что Александре свойственно сейчас винить отца за определенные решения. Тот же переход от нас – я так понимаю, что решение было принято им. Наверное, ему казалось, что это пойдет на пользу Саше”, — рассказала тренер Okko.

Александра Трусова начала вновь работать с Этери Тутберидзе в 2021 году. Именно тогда фигуристка готовилась к Олимпиаде в Пекине. Трусовой удалось исполнить пять четверных прыжков - до нее никто в мире не делал подобного. Однако это не помогло ей завоевать золото - Александра заняла второе место. После этого фигуристка снова сменила тренера. В 2026 году Александра Трусова приняла решение возобновить карьеру, из-за чего вновь начала работать с Тутберидзе.

Фото: Сгенерировано ИИ

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