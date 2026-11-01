Весной взойдет щеткой: эту зелень можно посадить под зиму – урожай на 2 недели раньше, чем у соседей

Какую зелень можно посеять под зиму

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по подзимнему посеву зелени, обеспечивающему дружные всходы в начале весеннего периода. Применение этой агротехнической практики способствует повышению качественных характеристик урожая.

Оптимальным периодом для проведения работ является установление температуры воздуха на уровне около 0°C, что предотвращает преждевременное прорастание и последующую гибель семян от заморозков.

Подготовку почвы нужно проводить заблаговременно, пока грунт сохраняет необходимую мягкость. При посеве следует придерживаться высокой плотности высева, что позволит ускорить получение урожая на две недели.

Технология посадки включает подготовку борозд глубиной 5 см с интервалом 10 см между ними.

В качестве наиболее морозостойких сортов укропа для подзимнего сева эксперт выделяет «Грибовский», «Самоцвет» и «Аврора».

При выборе сортов петрушки лучше обратить внимание на «Бриз», «Астру» и «Богатырь». Посевные работы следует запланировать на период с конца октября по начало ноября.

Фото сгенерировано ИИ

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