Каток круглый год и умные лавочки: как изменился парк Гагарина в Шлиссельбурге

В Шлиссельбурге появилось новое место для отдыха, куда теперь точно стоит заглянуть на выходных.

В парке Гагарина завершили масштабные работы. Пустынный сквер превратился в яркое и современное пространство для всей семьи.

Главная фишка — каток на все сезоны

Центром парка стала новая спортивная коробка. Её главная особенность в том, что она не будет простаивать летом.

Зимой здесь заливают гладкий лёд для коньков и хоккея. Летом площадка превращается в роллердром. Для вечерних катаний установили яркие прожекторы. За порядком и безопасностью круглосуточно следят видеокамеры.

Для детей и любителей гаджетов

Для малышей в парке обустроили просторный игровой городок с мягким безопасным покрытием. Внутри есть качели, балансиры и песочница с необычной игрушкой — механическим экскаватором, которым можно управлять с помощью рычагов.

Пока дети заняты играми, взрослые могут отдохнуть на «умных» скамейках. В них встроены беспроводные зарядки: достаточно просто положить телефон на панель, и он начнет заряжаться.

Новые фотозоны

Для любителей красивых кадров установили два арт-объекта: признание в любви городу («Я люблю Шлиссельбург») и композицию «Крылья». Горожане уже вовсю делятся первыми снимками в соцсетях.

Проект, который выбрали сами жители

Это преображение произошло не случайно. Парк благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а саму территорию и её наполнение выбрали сами шлиссельбуржцы во время всероссийского голосования за комфортную городскую среду.

Люди хотели получить место, где будет интересно и подросткам, и родителям с колясками, и пенсионерам. Задумка удалась — теперь у города есть еще один уютный уголок для прогулок на свежем воздухе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в «Лахта Центре» покажут необычное световое шоу о городе.