Александра Трусова

Продюсер написала длинный пост.
Спортсменка приняла скоропалительное решение.
Фигуристка сделала осознанный выбор.
«Русской ракете» не стоит рассчитывать на успех.
Девушка вступила в возраст совершеннолетия.
Рудковская в очередной раз вознесла до небес своего мужа-фигуриста.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Молодая спортсменка сочетает профессиональный спорт и выступления в ледовом шоу.
В карьере юной спортсменки было много драмы, а в личной жизни она мечтает о тихой гавани.
Обнажать душу перед столь многочисленной публикой не входило в планы юной фигуристки.
К кем будет состязаться знаменитая спортсменка, пока неизвестно.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Продюсер сделала неожиданное заявление.
Фигуристка эмоционально отреагировала на свое «серебро».
Результат скромный, но спортсменка выглядит счастливой.
Серебряный призер Олимпиады в Пекине намерена показать, что сильна не только в фигурном катании.
Знаменитая спортсменка не скучает после завершения карьеры.
Фигуристка поделилась амбициозными планами.
В «тройку призеров» вошли участницы Олимпиады в Пекине.
Составлен рейтинг ледовых шоу по их стоимости.