Помидоры по 1,5 кг: семена этого томата скупают уже сейчас — плодоносит до октября

Настоящий гигант среди томатов

Многие овощеводы стремятся получить урожай крупноплодных томатов на своем участке. Решающим фактором успеха является не только соблюдение агротехнических правил и интенсивная подкормка, но и грамотный выбор сорта или гибрида.

Впечатляющими размерами плодов отличаются индетерминантные сорта — растения с неограниченным типом роста и лиановидной структурой, оптимально подходящие для тепличного выращивания.

Одним из высокопродуктивных гигантов является сорт «Мишка косолапый жёлтый». Ввиду высокой интенсивности роста и значительных габаритов куста (до 1,8 метров), растения требуют просторных теплиц и обязательной подвязки. Максимальная урожайность достигается при формировании в два стебля. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к заболеваниям и продолжительным периодом плодоношения — до начала октября.

«Мишка косолапый жёлтый» относится к среднеспелым сортам: период от всходов до сбора первого урожая составляет 110–115 суток. Этот сорт томатов характеризуется длительным периодом плодоношения, охватывающим временной интервал с июля по сентябрь.

Растение формирует крупные сердцевидные плоды золотисто-жёлтого оттенка с мясистой, сахаристой структурой. Масса томатов варьируется от 600 до 1000 граммов, при этом отдельные экземпляры достигают 1,5 кг.

Плоды обладают высокими вкусовыми качествами, что делает их оптимальными для употребления в свежем виде, детского и диетического питания, а также для промышленной переработки на соки и соусы. Сорт отличается повышенной устойчивостью к широкому спектру грибковых и вирусных заболеваний.

Фото сгенерировано ИИ

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