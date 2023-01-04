Евгений Плющенко

Супругу фигуриста непросто удивить.
Пользователи пришли в бешество от выходки светской львицы.
Звезда не так давно решилась на откровение.
Фигурист отчаялся что-то изменить.
Кажется, кому-то пора вернуться за парту.
Спортсмен рассказал всю правду 20-летней давности.
Тренер не смогла промолчать.
Перепалка вышла на новый уровень.
Продюсер написала длинный пост.
Спортсменка приняла скоропалительное решение.
Пара отметила кружевную свадьбу.
Звезда вышла из себя.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» познакомил четырехлетнего сына с Гном Гномычем.
Фигурист обещал вернуться на лед, но так и не сдержал своего слова.
Продюсер Димы Билана не устает подчеркивать, что в ее семье царит полная гармония и взаимопонимание.
Двукратный олимпийский чемпион показал в соцсетях трогательные кадры.
Авторитетный тренер намекнула, что ее могут заинтересовать не только воспитанники Плющенко.
Спортивная семья столкнулась с непредвиденными обстоятельствами.
Рудковская в очередной раз вознесла до небес своего мужа-фигуриста.
Трехкратный чемпион мира наслаждается нарушенным режимом.