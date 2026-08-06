Какие проблемы эксперт считает самыми острыми и что из этого полезно знать родителям и тренерам
Как оценивают ситуацию эксперты и что об этом думают обычные болельщики
Когда слово весит больше медали
Плющенко отметил, что следил за турниром по телевизору.
Алексей Ягудин работал с тремя тренерами — Александром Майоровым, Алексеем Мишиным и Татьяной Тарасовой.
Фигуристка сыграет Аврору в ледовом представлении «Спящая красавица», которое пройдёт с 5 по 9 января.
В конце ноября Евгений Плющенко сообщил уполномоченному по правам ребёнка о возможном жестоком обращении матери с дочерью-фигуристкой.
Тренер Федченко займётся подготовкой Лены к первенству России, сообщила её мать.
12-летний Александр Плющенко сам принял решение выйти на лед, несмотря на недомогание.
Эта новость стала неожиданностью для многих болельщиков, с нетерпением ожидавших встречи двух легендарных фигуристов на одном льду.
Если верить одному из участников на кону не менее 10 миллионов рублей.
Мелодию слышали многие петербуржцы.
Двукратный олимпийский чемпион показал в соцсетях трогательные кадры.
Отдыха в Сочи знаменитому семейству показалось мало.
Даже не идеальные погодные условия не омрачили позитивного настроя певца.
Блогер Моншуа раскрыла российским зрителям удивительные факты.
Звездным родителям не терпится сделать из крохотного сына профессионального спортсмена
Мальчик наотрез отказался общаться с биологической матерью Юлией Салтовец.
В честь Международного женского дня в Сети появилась информация о женщинах, которых не слишком любит общественность.
Заметили в нем лица, которые не нравятся вам?