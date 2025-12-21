Боролся до последнего — и всё же отпустил: Плющенко расстался с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко, который дважды становился олимпийским чемпионом и теперь занимается тренировочной работой, сообщил о завершении сотрудничества со спортсменкой Еленой Костылевой. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере. Плющенко отметил, что команда сделала всё возможное, чтобы поддержать фигуристку.
«К сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить Вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился. Видит Бог, что я и вся наша команда боролась за неё до конца», — рассказал тренер.
Завершая обращение, Плющенко подчеркнул, что если Костылева обратится к нему, он всегда окажет поддержку. Он назвал девушку одарённой и сильной, выразив веру в её дальнейшие успехи. Плющенко также сказал:
«Я желаю тебе только побед. Ты очень талантливая и сильная девочка! Мы многое прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена».
Елена Костылева, которой сейчас 14 лет, присоединилась к группе Плющенко в марте 2023 года. За минувшее время она стала лучшей на юниорском первенстве страны 2025 года, а также завоевала первое место в финале национального этапа юниорского Гран-при того же сезона. Несмотря на спортивные достижения, личная история фигуристки оказалась сопряжена с трудностями.
В ноябре минувшего года тренер обратился к детскому омбудсмену с жалобой на Ирину Костылеву, мать Елены, обвинив её в применении насилия по отношению к дочери. В результате женщину признали виновной, хотя она публично не согласилась с оценкой комиссии по делам несовершеннолетних.
Позднее в соцсетях появилось видео, где, по утверждению Яны Рудковской, мама спортсменки наносит девочке удар кулаком в живот, а также силой снимает с неё коньки. Ирина Костылева заявила после этого, что её дочь больше не будет выступать в показательных программах Плющенко. Сам тренер подчеркивал, что готов продолжать работать с Еленой, однако с её матерью сотрудничество исключил.
