18 тысяч атак: как Петербург теряет миллиарды на дистанционных аферах

Мошенники обманули жителей Петербурга на сумму 13 миллиардов рублей.

За первые три квартала 2025 года аферисты похитили у петербуржцев 13 миллиардов рублей. Это на 30% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Такие данные привели в ЗакСе Санкт-Петербурга.

Правоохранители зарегистрировали 18 тысяч случаев дистанционного мошенничества. Из них 15 тысяч — это попытки обмана, а 3 тысячи — прямые кражи с банковских счетов.

По оценкам экспертов, эти правонарушения составляют около половины всех преступлений в этой сфере, при этом средний размер ущерба достигает примерно 700 тысяч рублей.

Петербуржцев недавно предупредили о свежей схеме обмана, нацеленной на самозанятых через мессенджеры.

Мошенники выдают себя за знакомых или заказчиков, предлагают обсудить проект и просят перейти по ссылке на «запасную» платформу, ссылаясь на сбои в привычном сервисе видеосвязи.