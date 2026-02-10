Городовой / Город / 18 тысяч атак: как Петербург теряет миллиарды на дистанционных аферах
18 тысяч атак: как Петербург теряет миллиарды на дистанционных аферах

Опубликовано: 10 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Мошенники обманули жителей Петербурга на сумму 13 миллиардов рублей. 

За первые три квартала 2025 года аферисты похитили у петербуржцев 13 миллиардов рублей. Это на 30% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Такие данные привели в ЗакСе Санкт-Петербурга.

Правоохранители зарегистрировали 18 тысяч случаев дистанционного мошенничества. Из них 15 тысяч — это попытки обмана, а 3 тысячи — прямые кражи с банковских счетов.

По оценкам экспертов, эти правонарушения составляют около половины всех преступлений в этой сфере, при этом средний размер ущерба достигает примерно 700 тысяч рублей.

Петербуржцев недавно предупредили о свежей схеме обмана, нацеленной на самозанятых через мессенджеры.

Мошенники выдают себя за знакомых или заказчиков, предлагают обсудить проект и просят перейти по ссылке на «запасную» платформу, ссылаясь на сбои в привычном сервисе видеосвязи.

Автор:
Юлия Аликова
