Где купить сувениры в Санкт-Петербурге?

Если вы задумались, где в Петербурге отыскать по‑настоящему душевные сувениры, — город готов удивить. Здесь не нужно метаться по туристическим ловушкам с бездушными магнитиками: настоящие сокровища прячутся в уютных уголках, где местный колорит смешивается с мастерством ремесленников.

Начните с Гостиного двора — это не просто торговый дом XIX века, а живая история под сводами арки. Здесь легко найти и классические открытки с видами Петербурга, и изящные фарфоровые статуэтки, и книги о городе.

За чем‑то по‑настоящему авторским отправляйтесь в Лофт‑проект «Этажи». В пространстве бывших промышленных цехов кипит творческая жизнь: на первом этаже — галерея сувенирных лавок, где продают украшения из эпоксидной смолы с вкраплениями петербургского тумана (да‑да, это не метафора!), авторские блокноты с гравюрами городских пейзажей и даже свечи с ароматом мокрого гранита — очень по‑питерски.

Для ценителей старины идеален Апраксин двор. Здесь царит атмосфера блошиного рынка: среди вороха вещей вдруг мелькнёт бронзовая чернильница времён Николая II или потрёпанный альбом с дореволюционными фотографиями. Торгуйтесь смело — продавцы любят диалог и порой снижают цену ради интересной беседы.

Не пропустите Книжную лавку писателей на Невском проспекте. Помимо редких изданий, здесь продают сувениры для библиофилов: закладки с цитатами Бродского, обложки для паспортов из переплёта старых книг и даже «петербургские чайные смеси» с названиями вроде «Прогулка по Летнему саду».

Если хочется чего‑то съедобного, отправляйтесь на Сенной рынок. Помимо свежих продуктов, тут есть лавочки с печатями «Сделано в Петербурге»: ищите мармелад из облепихи с невской водой, пряники в форме разводных мостов и шоколад с морской солью из Финского залива. А в кофейнях рядом часто продают фирменные банки с кофе, на этикетках которых — зарисовки городских крыш.