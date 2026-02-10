Городовой / Город / Школьные комиссары: новый щит от внутренних угроз в школах Петербурга
Школьные комиссары: новый щит от внутренних угроз в школах Петербурга

Опубликовано: 10 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Череда инцидентов в российских школах с начала года показала, что существующая система безопасности работает плохо.

Недавняя серия нападений в школах продемонстрировала, что усиленная охрана и проверки не защищают от угроз, исходящих изнутри. Власти рассматривают новый подход к безопасности, делая упор на профилактику.

Дополнительные меры охраны и досмотры бесполезны, если школьная среда не отслеживает вовремя буллинг и подозрительное поведение учащихся.

Об этом написал в своем Telegram-канале депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он отметил, что школы сейчас не умеют пресекать конфликты, возникающие внутри коллективов — среди детей, подверженных травле или проявляющих отклоняющееся поведение.

Вместо формальных проверок депутат советует сосредоточиться на превентивных мерах: раннем распознавании проблем и тесном сотрудничестве психологов, учителей и других специалистов, работающих с детьми.

Рябоконь предлагает учредить при региональных органах образования особую службу — школьных комиссаров. Эти эксперты будут анализировать обстановку в учебных заведениях, помогать формировать меры безопасности и оперативно реагировать на случаи агрессии или травли.

За каждым комиссаром предполагается закрепять максимум пять школ, чтобы обеспечить глубокий анализ проблем и избежать поверхностной работы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
