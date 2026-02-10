Не только для красоты: зачем в деревенских домах каждую весну красят полы - 5 причин повторить

Даже цвет выбранной краски для пола имеет особое значение

В деревнях жизнь особенная и привычный уклад жителей не меняется десятилетиями. В частности во многих деревенских домах есть традиция «обновлять» полы по весне. О том, что так делала и его бабушка, рассказал блогер Марк Еремин. Он признается, что раньше ему это казалось странной причудой. Но объяснение деревенской женщины о том, что полы каждый год она красит заново, «чтобы дом жил дольше» — заставило его иначе посмотреть на привычку.

Весной, когда оттаивала земля и увеличивалась влажность, деревянные полы становились уязвимыми. Покраска - это способ защитить доски. Даже у того, что краску женщина использовала коричневую, была причина.

Зачем каждый год красить полы коричневой краской:

Краска закрывала микротрещины, не давала впитаться в древесину влаге и грязи, продлевая срок службы пола. Коричневый цвет маскировал неизбежные царапины, потёртости, принесённую с улицы грязь. Темный цвет делал дом более опрятным, а несовершенства не бросались в глаза и не нервировали хозяйку. Плотный гладкий слой краски облегчал уборку, препятствовал проникновению сырости и появлению плесени. Цвет, совпадавший с натуральным оттенком дерева, позволял полу стареть «красиво», без ощущения обветшалости. Привычное дело в привычное время давал ощущение контроля. Ежегодный весенний ритуал был нужен и для поддержания спокойствия и порядка.

Автор приходит к выводу, что его бабушка не слепо следовала традиции. Она через простые действия строила устойчивость: берегла имущество, сохраняла порядок в доме и, как следствие, — в голове. Он также весной ощущает потребность обновить пространство. Весенняя уборка — это дань уважения традициям и забота о доме и о себе.

