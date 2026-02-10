Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на «Сапсане» и сколько стоит билет?

Новости по теме

Наценка за скорость: ФАС «благословила» высокую цену билета на ВСМ Москва — Петербург

Перейти

«Шаттл» против ВСМ: в Пулково введут новый гибкий рейс между столицами по цене билета РЖД

Перейти

РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить?

Перейти

«Счастливый билет» имеет цену: я узнал, что за автомобиль нужно платить самому — это не розыгрыш, а целая декларация

Перейти

Цена квартиры, цена жизни: что скрывают петербургские «человейники»

Перейти