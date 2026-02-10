Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на «Сапсане» и сколько стоит билет?

Путешествие на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург — это сочетание скорости, комфорта и продуманного сервиса. Поезд преодолевает 650 км между двумя столицами за 3 часа 40 минут – 4 часа 10 минут, а стоимость билета зависит от множества факторов: класса обслуживания, даты покупки, времени отправления и текущего спроса.
Откуда идут «Сапсаны» из Москвы в Питер?
«Сапсан» отправляется с Ленинградского вокзала в Москве и прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Поезда курсируют ежедневно, несколько раз в день, с разным временем отправления. Например, есть утренние рейсы в 5:45 и 6:50, дневные — в 9:30 и 13:30, вечерние — в 17:30, 19:30 и 21:00.
Сколько стоит поездка на «Сапсане» из Москвы в Питер?
РЖД использует динамическое ценообразование: чем выше спрос и меньше свободных мест, тем дороже билеты. В 2026 году цены на «Сапсан» варьируются от 2 600 рублей по базовому тарифу до 8 070 рублей — в бизнес-классе.