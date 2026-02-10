1 г в воду – и декабрист утонет в облаке цветов: бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте

Чем подкормить декабрист в феврале, чтобы запустить вторую волну цветения

Многие цветоводы знают, что декабрист способен радовать обильным цветением не только в ноябре и декабре, но и в марте. При этом в феврале происходит закладка бутонов. Но для этого шлюмбергере важно создать комфортные условия. Как запустить вторую волну цветения, объяснила автор Дзен-канала "Дом цветов" (18+).

Полив

Во-первых, как только декабрист отцвел, ему нужно понизить температуру до 12-17 градусов: вынести на балкон или поставить на подоконник, закрыв батарею и приоткрыв окно. Полив сократить до 1 раза в 10 дней. В феврале содержать шлюмбергеру необходимо при той же температуре, поливать тонкой струйкой не более 100 миллилитров 1 раз в неделю. Если в пазухах сегментов появятся воздушные корни, то полив стоит чуть увеличить.

Первая подкормка

Во-вторых, для закладки бутонов декабрист важно подкормить. Для приготовления подкормки понадобится:

древесная зола – 2 столовые ложки;

вода – 1 литр.

Все размешать и настоять 3 часа. Затем полить декабрист. Древесная зола поможет ему восстановиться и выпустить новые бутоны.

Вторая подкормка

В-третьих, декабрист обожает яблочную подкормку. Для ее приготовления нужно 200 граммов нарезанных яблок залить 1 литром воды. Настоять 2 дня. После настой нужно процедить и полить декабрист.

Третья подкормка

Как только появятся первые бутоны, необходимо растворить 1 грамм борной кислоты в 1 стакане горячей воды. Затем довести объем удобрения до 1 литра и опрыскать декабрист по листу. Борная кислота простимулирует появление новых цветоносов и предотвратит опадение уже появившихся.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами ухаживают за декабристом:

"У меня желтый декабрист висел на форточке, так прям вылез из нее на улицу и зацвел. Так ему хорошо было". "У нас в квартире тоже не хотел цвести, иногда бутоны появлялись и осыпались. Выбросить рука не поднялась: выставила в подъезд на лестничную площадку к окну. Так он теперь каждый год по 6 месяцев цветет". "А я поливаю декабрист с азофоской из расчета 1 чайная ложка на 2 литра воды. А затем опрыскиваю с янтарной кислотой и йодом. Цветет 3 раза в год".

