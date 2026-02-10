Деревня миллионеров в 8 км от Кремля: феномен поселка Сокол - как уцелел столетний город-сад

Непривычная Москва - как живут в поселке Сокол

Проезжая шумные московские развязки, можно свернуть в малоприметный поворот — и будто попасть в другое измерение. Узкие тихие улицы, дома за заборами, тенистые аллеи. Это посёлок Сокол, или, как его еще называют, «деревня миллионеров».

Находится Сокол всего в восьми километрах от Кремля. Он был основан в 1923 году и проектировали его как город-сад. Тогда его застраивали ученые, инженеры, представители власти на свои средства. Как рассказывает блогер Марк Еремин, жизнь там и сейчас совсем не похожа на привычную московскую.

Чтобы подчеркнуть особый, культурный статус жилого района, многие улицы еще в 30-е годы переименовали в честь русских живописцев: Врубеля, Сурикова, Брюллова. Так Сокол превратился еще и в «посёлок художников».

На сегодня его ценность в том, что это живой музей старой Москвы, сохранивший дух эксперимента 1920-х годов по созданию «города-сада». Здесь другая скорость, другой воздух: низкая застройка и плотный зелёный полог. Ощущение не то тихого европейского города, не то загородного поселка.

Почему Сокол сохранился?

Земля в центре столицы стоит безумных денег, но Сокол защищают три фактора: официальный статус объекта культурного наследия, сплочённое сообщество жителей и интерес самого мегаполиса сохранять редкие «островки» иной городской среды. Но справедливости ради нужно сказать, что не все дома за 100 лет удалось сохранить. Что уцелело, признано памятником советского градостроительства. Сокол, переживший столько исторических событий, доказывает, что мегаполис может быть разным.

Как там живут сейчас?

Что для одних музей под открытом небом, то для жителей поселка - самая обыкновкнная жизнь. Пусть и на баснословно дорогой земле. Жизнь в историческом ансамбле — постоянные траты на содержание, строгие правила реконструкции и необходимость считаться с соседями.

Ранее Городовой рассказывал, почему жизнь в Москва-сити подходит не всем.