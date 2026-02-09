Решает не только вид из окна: 5 минусов жизни в Москва-сити - роскошь, к которой сложно привыкнуть

Мечта миллионов россиян - квартира в самом престижном жилом комплексе страны, в Москва-сити. Но автор блога "Путешествия со смыслом" побывал в гостях у знакомого, который живет в одном из небоскребов, и составил целый список неудобств жизни на значительной высоте.

Окна, которые нельзя открыть

Первое, что отмечает наблюдатель, — нет возможности открыть окно. Помещения оснащены системой климат-контроля, которая поддерживает постоянную температуру. Воздух поступает централизованно — очищенный и увлажнённый. На высоте 250-300 метров скорость ветра может достигать 25-40 м/с, что делает естественное проветривание невозможным. По словам жителя, иногда он специально спускается на улицу, чтобы почувствовать жизнь города, запах дождя, ветерок.

Здание качается

В ветреную погоду на верхних этажах может ощущаться лёгкая вибрация. Это нормально для высотных зданий, но к такому физическому ощущению необходимо адаптироваться. Удивляет, что вода в стакане "шевелится", предметы интерьера движутся.

Зависимость от инженерных систем

В часы пик, когда потоки жильцов и сотрудников офисов совпадают, время ожидания лифта может увеличиваться. Пеший спуск или подъём на этажи выше 50-го представляет собой сложную задачу. Жители полностью зависят от бесперебойной работы всех систем здания.

Непривычные правила эвакуации

Эвакуация в случае чрезвычайной ситуации в высотном комплексе отличается от правил для обычного дома. Системы безопасности предусматривают выход не сразу на улицу, а в специальные защищённые зоны. Расчётное время полной эвакуации пешим способом может составлять от 20 до 40 минут.

Обособленность от города

Инфраструктура комплекса сосредоточена внутри — рестораны, сервисы, фитнес-центры. При этом отсутствует привычное дворовое пространство, зелень, естественные зоны отдыха. Даже выгул домашних животных может быть сопряжён с трудностями из-за недостатка специальных площадок.

Из плюсов жизни в Москва-сити жильцы называют панорамные виды, развитую внутреннюю инфраструктуру и статус. Как отметил хозяин квартиры, именно вид из окна часто становится решающим аргументом при выборе такого жилья.

