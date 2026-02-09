Незаконный Печкин: штраф 37 тысяч заплатит продавец садовых фигурок в Петербурге

Новости по теме

Кто-то оцифрует, а кого-то поймают: что скрывают новые правила сдачи экзаменов на права

Перейти

Лишили жилья и не заплатили ни рубля: Верховный суд признал нарушение прав Лурье

Перейти

Новые правила для собачников в Петербурге: что попало под запрет и где рискуете нарушить правила, просто выгуливая пса

Перейти

Сбер выплатит 5 млрд компенсаций за вклады на Сберкнижках: правила получения, коэффициент, кому точно выдадут деньги

Перейти

От развлечения к лишению прав: как электротранспорт в Петербурге меняет правила игры

Перейти