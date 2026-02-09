Городовой / Город / Незаконный Печкин: штраф 37 тысяч заплатит продавец садовых фигурок в Петербурге
Незаконный Печкин: штраф 37 тысяч заплатит продавец садовых фигурок в Петербурге

Опубликовано: 9 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
legion-media

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел иск от ООО «Маша и Медведь». Фирма требовала компенсацию за несанкционированное использование образа мультперсонажа — почтальона Печкина.

Продавец садовых фигурок с изображением героя, чья информация была на сайте, где он выступал администратором домена, стал ответчиком.

Невский районный суд установил нарушение авторских прав. Ответчику предписано выплатить 37,1 тыс. рублей компенсации ущерба, 4 тыс. рублей госпошлины и 75 рублей почтовых расходов, сообщает PITER TV со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
