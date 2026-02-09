Незаконный Печкин: штраф 37 тысяч заплатит продавец садовых фигурок в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел иск от ООО «Маша и Медведь». Фирма требовала компенсацию за несанкционированное использование образа мультперсонажа — почтальона Печкина.
Продавец садовых фигурок с изображением героя, чья информация была на сайте, где он выступал администратором домена, стал ответчиком.
Невский районный суд установил нарушение авторских прав. Ответчику предписано выплатить 37,1 тыс. рублей компенсации ущерба, 4 тыс. рублей госпошлины и 75 рублей почтовых расходов, сообщает PITER TV со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.