Сколько квадратных километров площадь Санкт-Петербурга?

Площадь Санкт-Петербурга составляет 1439 квадратных километров. По размеру занимаемой территории Санкт-Петербург занимает второе место среди городов России, уступая только Москве, площадь которой значительно увеличилась после 2012 года и превышает 2500 квадратных километров.

Географическое разнообразие

Город раскинулся на берегах Невской дельты и примыкающих островах (всего около 42 островов в черте города), образуя живописные реки и каналы. Также Санкт-Петербург омывается водами Финского залива.

Ландшафтное разнообразие

Около 30% территории города занимают естественные ландшафты: зарастающие лесом сельскохозяйственные угодья, осушённые болота, заброшенные карьеры и выработанные торфяники. При этом территории с долей застройки не менее 5% занимают около 48% площади города.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории Санкт-Петербурга насчитывается 16 ООПТ регионального значения, их общая площадь составляет 65,07 км² (около 4,5% площади города). Среди них — природные заказники и памятники природы, где охраняются ландшафты, растительные сообщества, геологические объекты и популяции редких видов животных и растений.

Историческое расширение

С момента основания в 1703 году территория города постепенно расширялась. В 1717 году площадь Санкт-Петербурга составляла 12 км², в 1828 году — 54 км², в 1917 году — 105 км², в 1935 году — 314 км², в 1990 году — 606 км², а к 2022 году достигла 1439 км².

Административное деление

Город делится на 18 административных районов. В границах районов располагаются 111 внутригородских муниципальных образований: 81 муниципальный округ, 9 городов и 21 посёлок.

Статус города

Санкт-Петербург имеет особый статус города федерального значения (наряду с Москвой и Севастополем). Он является крупным промышленным, финансовым, научно-образовательным и культурным центром страны.

