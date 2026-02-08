Умные путешественники едут в купе без попутчиков, не выкупая все места - лайфхак на курортный сезон

Любители путешествовать в полном одиночестве иногда проявляют чудеса изобретательности. Один пассажир, часто курсирующий между Москвой и югом России, поделился весьма замороченной, но, по его словам, работающей схемой. Он утверждает, что она легальна и лишь раз дала сбой, пишет 1520. Все о путешествиях.

Как доехать из Москвы в Ростов-на-Дону в одиночестве:

Суть метода заключается в том, чтобы найти пустое купе в поезде, где открыта продажа билетов на все промежуточные станции. И приобрести билет на весь свой маршрут на своё имя.

Далее он выкупает три дополнительных билета в это же купе, но не на весь путь, а на часть, от станции до станции: например, Москва — Воронеж. Эти билеты можно оформить на свое или другое имя.

Чтобы никто не подсел дальше, он повторяет процедуру для следующих отрезков пути: покупает ещё три билета от Воронежа до Лисок, затем три билета от Лисок до Ростова. В итоге у него на руках оказывается 10 билетов.

Схема может показаться дорогостоящей, но только если не успеть вовремя сдать лишние билеты. За 8 часов до отправления поезда с каждой промежуточной станции (Воронеж, Лиски) он с телефона сдаёт ненужные билеты. По его опыту, шанс, что кто-то купит билет на короткий участок в последний момент, крайне мал.

Сам пассажир признался, что однажды, находясь уже в поезде без интернета, не успел аннулировать билеты вовремя и потерял около пяти тысяч рублей.

Путешественник мечтает применить свой метод на маршруте до Владивостока, шутя, что для этого ему понадобится «всего лишь» 50-60 билетов.

Подход путешественника, который любит ехать один, вызвал споры в комментариях.

"Покажите мне поезд, который по маршруту Москва - Ростов идёт с пустыми купе. Я последние года 3 езжу 2 раза в месяц по этому маршруту, последний год купить билеты стало прямо проблемой".

"Регулярно в поездках с женой выкупаю купе, никаких билетов не сдаю, заплатил за услугу и пользуюсь, все честно. Если есть возможность заплатить за комфорт - то почему нет?"

