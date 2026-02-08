Городовой / Полезное / Душевые и ванны больше не в моде: какое решение выбирают топовые дизайнеры в 2026 году
Душевые и ванны больше не в моде: какое решение выбирают топовые дизайнеры в 2026 году

Опубликовано: 8 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Душевые и ванны больше не в моде: какое решение выбирают топовые дизайнеры в 2026 году
Городовой ру

Представьте пространство, где нет громоздкой ванны и тесной душевой кабины. Вместо них — лаконичная, светлая зона для купания, органично вписанная в интерьер. Это не утопия, а стремительно набирающий обороты тренд: к 2026 году бесшовные открытые душевые вытеснят привычные сантехнические решения из большинства квартир.

Почему уходят в прошлое ванны и кабины?

Смена парадигмы обусловлена практическими потребностями современного человека. Рассмотрим ключевые причины.

1. Рациональное использование площади

В стандартных ванных комнатах каждый квадратный метр на счету. Массивная ванна занимает пространство, которое можно отвести под системы хранения или оставить свободным — ради ощущения простора. Открытая душевая визуально расширяет помещение и делает его функциональнее.

2. Гигиена без компромиссов

Стыки ванны со стеной, уплотнители душевой кабины, рельефные поддоны — идеальные места для размножения плесени и известкового налета. Бесшовная душевая с линейным трапом лишена этих проблемных зон. Уборка сводится к быстрой протирке гладкого пола с уклоном.

3. Универсальный комфорт

Отсутствие порогов и бортиков делает пространство доступным для людей любого возраста и уровня мобильности. С точки зрения дизайна такая зона выглядит элегантно и легко вписывается в разные стили — от лофта до скандинавского.

Как устроена «мокрая зона»: ключевые элементы

Это не просто отверстие в полу, а продуманная инженерная система.

  • Гидроизоляция. Защитный слой наносится на всю площадь ванной, создавая герметичную «чашу». Современные материалы (обмазочные составы, мембраны) гарантируют надежность.

  • Система слива. Линейный трап с декоративной решеткой — видимая часть. За ней скрывается эффективный сифон, обеспечивающий быстрый и бесшумный отвод воды.

  • Уклон пола. Минимальный наклон (1–2 %) направляет воду к трапу, исключая застой.

  • Зонирование. Вместо глухих перегородок используют панорамное стекло или невысокие панели. Иногда зону выделяют контрастной плиткой или иным напольным покрытием.

Технологии, которые делают тренд возможным

Прогресс в строительных материалах открывает новые возможности.

  • Напольные покрытия. Крупноформатный керамогранит с противоскользящим классом R10–R11 сочетает безопасность, эстетику и простоту ухода.

  • Теплый пол. Кабельный или пленочный обогрев в стяжке — не роскошь, а необходимость. Он ускоряет высыхание поверхности, создает комфорт и препятствует сырости.

  • Скрытая инсталляция. Трубы и смесители прячут в стену. На виду остаются только излив и лейка — это упрощает уборку и придает интерьеру лаконичность.

Три главных преимущества новой концепции

  1. Пространство‑студия. Санузел превращается в гармоничное помещение без громоздких элементов. Здесь приятно находиться.

  2. Экономия времени. Уборка занимает считанные минуты. Исчезает проблема плесени в углах кабины.

  3. Долгосрочная ценность. Современное, безопасное и удобное пространство сохраняет актуальность 10–15 лет, повышая комфорт жизни и рыночную стоимость недвижимости.

Что ждет нас в будущем?

Переход к открытым душевым — не мимолетный каприз моды, а логичный этап эволюции жилого пространства. Люди все больше ценят светлые, простые в уходе и визуально легкие интерьеры.

К 2026 году ванна станет либо атрибутом роскоши в просторных домах, либо осознанным выбором для любителей долгих купаний. Душевая кабина же начнет ассоциироваться с устаревшим ремонтом, отмечает "Про Город Ярославль".

Будущее — за свободой, светом и бесшовными поверхностями. Пора перестать воспринимать санузел как техническое помещение и начать создавать в нем пространство для отдыха и восстановления сил.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как без хлопот и мастеров отремонтировать пластиковую дверь.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
