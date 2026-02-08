Городовой / Вопросы о Петербурге / Что называют Царским дворцом в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Душевые и ванны больше не в моде: какое решение выбирают топовые дизайнеры в 2026 году Полезное
Умные путешественники едут в купе без попутчиков, не выкупая все места - лайфхак на курортный сезон Полезное
Когда лучше ехать в Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Пару горстей в банку - и рассада прет как угорелая: стебли крепче стали и не вытягиваются Полезное
1 ложка на губку – и кухонные шкафчики не узнать: ни липкого жира, ни грязи – сияют чистотой как новые Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Что называют Царским дворцом в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 8 февраля 2026 14:45
 Проверено редакцией
эрмитаж
Что называют Царским дворцом в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Когда говорят о «царском дворце» в Санкт‑Петербурге, чаще всего имеют в виду Зимний дворец — величественное здание на Дворцовой площади, сердце Императорской резиденции и нынешний главный корпус Эрмитажа.

Что поражает сразу?

Дворец кажется огромным снаружи, но внутри он словно расширяется ещё сильнее: 1 084 комнаты, 1 786 дверей, 1 945 окон.

Знаменитый бирюзово‑зелёный фасад с белыми колоннами — не случайность. Это сочетание выбирали, чтобы дворец «не сливался» с серым небом и водой Невы.

За кулисами парадных залов

  • Тайные двери и потайные лестницы. Во дворце полно скрытых проходов, которыми пользовались слуги и придворные. Например, из Малахитовой гостиной можно было незаметно пройти в личные покои. Эти «тропы» до сих пор частично доступны — гиды иногда показывают их по запросу.
  • Акустика, которую боялись. В Большом тронном зале звук разносится так, что шёпот у дверей слышен у трона. Это не случайность: архитекторы XVIII века намеренно усиливали эффект, чтобы голос монарха звучал внушительнее.
  • В парадных залах нет форточек: вентиляция была скрытой, через специальные каналы в стенах. Это спасало от сквозняков во время многочасовых церемоний, но делало помещения душными.

Интересные факты, о которых редко говорят

  • Дворец‑«перевёртыш». При строительстве фундамент заливали зимой, чтобы лёд укрепил почву. Из‑за этого нижние этажи оказались частично «вкопаны» в землю. Если присмотреться, видно: окна цокольного этажа — наполовину под землёй.
  • Кухня, которую не найти. Царские повара работали в подземных помещениях, соединённых с парадными залами лифтами‑подъёмниками.
  • Окно, которое смотрит в прошлое. В одном из коридоров есть окно с видом на внутренний двор. Через него можно увидеть фрагмент старой кладки — остатки зданий, стоявших здесь до дворца.
  • Тайник с сокровищами. В 1920‑х годах в стене одного из залов нашли замурованную комнату с драгоценностями. Предполагают, что их спрятали во время революции.

Как увидеть больше

Чтобы не утонуть в роскоши и заметить детали, попробуйте:

  • прийти рано утром или перед закрытием — меньше туристов, больше тишины;
  • взять аудиогид с «скрытыми историями» — там рассказывают о бытовых сценах из жизни двора;
  • заглянуть в «непарадные» залы — например, в галереи современного искусства на верхних этажах, откуда открывается вид на крыши дворца.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью