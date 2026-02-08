Что называют Царским дворцом в Санкт-Петербурге?

Когда говорят о «царском дворце» в Санкт‑Петербурге, чаще всего имеют в виду Зимний дворец — величественное здание на Дворцовой площади, сердце Императорской резиденции и нынешний главный корпус Эрмитажа.
Что поражает сразу?
Дворец кажется огромным снаружи, но внутри он словно расширяется ещё сильнее: 1 084 комнаты, 1 786 дверей, 1 945 окон.
Знаменитый бирюзово‑зелёный фасад с белыми колоннами — не случайность. Это сочетание выбирали, чтобы дворец «не сливался» с серым небом и водой Невы.
За кулисами парадных залов
- Тайные двери и потайные лестницы. Во дворце полно скрытых проходов, которыми пользовались слуги и придворные. Например, из Малахитовой гостиной можно было незаметно пройти в личные покои. Эти «тропы» до сих пор частично доступны — гиды иногда показывают их по запросу.
- Акустика, которую боялись. В Большом тронном зале звук разносится так, что шёпот у дверей слышен у трона. Это не случайность: архитекторы XVIII века намеренно усиливали эффект, чтобы голос монарха звучал внушительнее.
- В парадных залах нет форточек: вентиляция была скрытой, через специальные каналы в стенах. Это спасало от сквозняков во время многочасовых церемоний, но делало помещения душными.
Интересные факты, о которых редко говорят
- Дворец‑«перевёртыш». При строительстве фундамент заливали зимой, чтобы лёд укрепил почву. Из‑за этого нижние этажи оказались частично «вкопаны» в землю. Если присмотреться, видно: окна цокольного этажа — наполовину под землёй.
- Кухня, которую не найти. Царские повара работали в подземных помещениях, соединённых с парадными залами лифтами‑подъёмниками.
- Окно, которое смотрит в прошлое. В одном из коридоров есть окно с видом на внутренний двор. Через него можно увидеть фрагмент старой кладки — остатки зданий, стоявших здесь до дворца.
- Тайник с сокровищами. В 1920‑х годах в стене одного из залов нашли замурованную комнату с драгоценностями. Предполагают, что их спрятали во время революции.
Как увидеть больше
Чтобы не утонуть в роскоши и заметить детали, попробуйте:
- прийти рано утром или перед закрытием — меньше туристов, больше тишины;
- взять аудиогид с «скрытыми историями» — там рассказывают о бытовых сценах из жизни двора;
- заглянуть в «непарадные» залы — например, в галереи современного искусства на верхних этажах, откуда открывается вид на крыши дворца.