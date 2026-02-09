Сколько ехать на поезде от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга?

Длительность путешествия на поезде из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург зависит от выбранного поезда и его маршрута, но в среднем составляет около 1 дня и 4–8 часов.

Расстояние между городами по железной дороге — примерно 1542 км. Самый быстрый поезд преодолевает его за 1 день и 1 час 28 минут, а самый медленный — за 1 день и 11 часов 40 минут. Разница объясняется количеством остановок, типом состава и особенностями маршрута.

По пути поезд проходит через такие города, как Воронеж, Рязань, Липецк, Тула, Тверь и другие. Это возможность увидеть разнообразие российских пейзажей — от южных степей до северных лесов.

Один из популярных поездов — фирменный двухэтажный состав «Северная Пальмира» (номер 036С). Он отправляется из Ростова-на-Дону около 4 утра и прибывает в Санкт-Петербург примерно в 7:40 следующего дня.

Сколько стоит билет на поезд из Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга?

Стоимость билетов на поезд из Ростова‑на‑Дону в Санкт‑Петербург варьируется в зависимости от типа вагона, сезона, спроса и того, насколько заранее вы покупаете билет.

В 2026 году цены в плацкартном вагоне — от 3 500 до 6 000 рублей, в — в среднем от 6 500 до 10 000 рублей.

Фирменный поезд «Северная Пальмира» обычно стоит чуть дороже аналогов: билет в купе начинается примерно от 8 500 рублей, а в СВ — от 18 000 рублей. Зато за эти деньги вы получаете не только скорость и удобство, но и дополнительные услуги: постельное бельё премиального качества, завтрак или ужин в пути, а также розетки и USB‑порты у каждого места.

