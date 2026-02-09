Первый выход фиолетового «Балтийца»: поручни, вентиляция и защита от огня

9 февраля петербуржцы впервые прокатились в фиолетовых вагонах «Балтийца» на 5-й линии метро. Комитет по транспорту города сообщил о нововведениях в этих составах.
Новый вариант «Балтийца» выделяется обновленным интерьером и техническими улучшениями по сравнению с прошлой моделью. Среди изменений:
-
Добавлены дополнительные поручни у торцевых дверей в пассажирских зонах.
-
Изменена форма поручней возле дверей для большего удобства.
-
Повышена высота защитного стекла у дверей.
Кроме того, поезда получили более надежную систему электроснабжения, доработанную вентиляцию с оптимизированным распределением воздуха, а также автоматические системы обнаружения и тушения пожара.