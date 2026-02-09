Городовой / Город / Первый выход фиолетового «Балтийца»: поручни, вентиляция и защита от огня
Первый выход фиолетового «Балтийца»: поручни, вентиляция и защита от огня

Опубликовано: 9 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

9 февраля петербуржцы впервые прокатились в фиолетовых вагонах «Балтийца» на 5-й линии метро. Комитет по транспорту города сообщил о нововведениях в этих составах.

Новый вариант «Балтийца» выделяется обновленным интерьером и техническими улучшениями по сравнению с прошлой моделью. Среди изменений:

  • Добавлены дополнительные поручни у торцевых дверей в пассажирских зонах.

  • Изменена форма поручней возле дверей для большего удобства.

  • Повышена высота защитного стекла у дверей.

Кроме того, поезда получили более надежную систему электроснабжения, доработанную вентиляцию с оптимизированным распределением воздуха, а также автоматические системы обнаружения и тушения пожара.

Автор:
Юлия Аликова
Город
