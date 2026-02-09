Городовой / Город / Джон Дуран в «Зените»: клуб арендовал колумбийца
Джон Дуран в «Зените»: клуб арендовал колумбийца

Опубликовано: 9 февраля 2026 16:00
Джон Дуран, колумбийский форвард, присоединился к петербургскому «Зениту» на правах аренды до завершения сезона. Об этом объявила пресс-служба клуба РПЛ.

Детали трансфера

Права на футболиста принадлежат саудовскому «Ан-Насру», который в январе 2025 года приобрел его у «Астон Виллы» за €77 млн.

Летом Дуран отправился в аренду в турецкий «Фенербахче», где провел 21 встречу и отличился пятью голами. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €32 млн.

Инцидент в Турции

В декабре 2025 года газета Hurriyet сообщила, что «Галатасарай» подал заявление в полицию на Дурана из-за провокационного поведения при праздновании гола в матче турецкой лиги.

Игрок взобрался на рекламный щит и схватился за паховую зону, однако уголовное дело в итоге не возбудили.

Карьера и достижения

Ранее Дуран выступал за колумбийский «Энвигадо» и «Чикаго Файр» в MLS. За сборную Колумбии он сыграл 17 матчей, забил три гола и завоевал серебро на Кубке Америки-2024.

Усиление «Зенита»

Это уже второе значимое приобретение петербуржцев в текущее окно трансферов — ранее они подписали бразильского полузащитника Джона Джона.

