Салат-пятиминутка на скорую руку – и ничего варить не надо: идеален и на праздник, и на каждый день – сметут со стола за секунду
Салат-пятиминутка на скорую руку – и ничего варить не надо: идеален и на праздник, и на каждый день – сметут со стола за секунду

Опубликовано: 9 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Когда чем-то угостить гостей нужно прямо сейчас, на помощь приходят салаты на скорую руку из простых ингредиентов. Одним из таких рецептов поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Для салата вам потребуются:

  • вареная колбаса – 150 г;
  • сыр – 100 г;
  • консервированная фасоль – 200 г;
  • морковь по-корейски – 150 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез для заправки.

Вместо вареной колбасы можно взять ветчину – так вкус салата будет еще ярче и насыщеннее.

Способ приготовления

Здесь все просто – достаточно нарезать колбасу (ветчину) кубиками, натереть сыр и измельчить чеснок. Затем добавьте майонез и все хорошо перемешайте.

Кстати, если моркови по-корейски под рукой не оказалось, ничего страшного: натрите обычную морковь – это не сделает салат менее вкусным.

Ранее на портале "Городовой" был опубликован рецепт вкусных и полезных батончиков с мюсли.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
