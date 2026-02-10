Городовой / Полезное / Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно
Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно

Опубликовано: 10 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно
Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно
legion-media
Рецепт пиццы на лаваше за 10 минут

Главная фишка вкусной пиццы - это тесто, но если вам не хочется с ним возиться, просто возьмите готовый лаваш. Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой, когда гости уже на пороге.

Вся готовка займет всего 10 минут, и с ней справится даже ребенок. Пицца получается тонкой, сочной и невероятно вкусной!

Ингредиенты:

  • лаваш - 200 г;
  • сметана - 3 ст. л.;
  • сыр - 150 г;
  • кетчуп - 3 ст. л.;
  • колбаса - 50 г;
  • помидор - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.

Разрезаем тонкий лаваш пополам. На противень выкладываем бумагу для выпечки, кладем первый лист лаваша и смазываем его сметаной. Половину сыра натираем на терке и посыпаем им основу. Сверху берем второй лист лаваша, выкладываем его на сыр и смазываем кетчупом.

Теперь выкладываем начинку: сначала сырокопченую колбасу, потом - нарезанный помидор, а сверху посыпаем луком, нарезанным полукольцами. Оставшимся сыром посыпаем все сверху. Ставим пиццу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Все готово! Пицца получается невероятно вкусная, с хрустящим тестом и сочной начинкой - отличная альтернатива классической. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить начинку для тонких блинчиков из 3 ингредиентов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
