Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно

Главная фишка вкусной пиццы - это тесто, но если вам не хочется с ним возиться, просто возьмите готовый лаваш. Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой, когда гости уже на пороге.
Вся готовка займет всего 10 минут, и с ней справится даже ребенок. Пицца получается тонкой, сочной и невероятно вкусной!
Ингредиенты:
- лаваш - 200 г;
- сметана - 3 ст. л.;
- сыр - 150 г;
- кетчуп - 3 ст. л.;
- колбаса - 50 г;
- помидор - 1 шт.;
- лук - 1 шт.
Разрезаем тонкий лаваш пополам. На противень выкладываем бумагу для выпечки, кладем первый лист лаваша и смазываем его сметаной. Половину сыра натираем на терке и посыпаем им основу. Сверху берем второй лист лаваша, выкладываем его на сыр и смазываем кетчупом.
Теперь выкладываем начинку: сначала сырокопченую колбасу, потом - нарезанный помидор, а сверху посыпаем луком, нарезанным полукольцами. Оставшимся сыром посыпаем все сверху. Ставим пиццу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.
Все готово! Пицца получается невероятно вкусная, с хрустящим тестом и сочной начинкой - отличная альтернатива классической. Приятного аппетита!
