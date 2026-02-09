Не начинка, а райское наслаждение: фарширую блинчики смесью из 3 ингредиентов - получаются нежнее масла

Блины - одно из самых любимых блюд в русской кухне, а сочетание ветчины и сыра является беспроигрышным вариантом начинки. Однако если добавить еще один особый ингредиент, то вкус станет еще нежнее.
Ингредиенты для теста:
- молоко - 1 л.;
- мука - 400 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 4 ч. л.;
- соль - 1 ч. л.;
- растительное масло - 15 г.
Для начинки:
- ветчина - 150 г;
- сыр - 200 г;
- сливочное масло - 80 г;
- сливки - 50 г.
В глубокой миске смешайте муку с небольшим количеством молока. Затем добавьте оставшееся молоко, яйца, соль, сахар и тщательно перемешайте. После этого влейте растительное масло и оставьте тесто на 20 минут постоять.
Нарежьте ветчину тонкими полосками, натрите сыр на крупной терке и соедините продукты в отдельной емкости. Растопите сливочное масло, добавьте к начинке вместе со сливками. Перемешайте до однородной консистенции.
Разогрейте сковороду, выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон. Каждый готовый блин смажьте сливочным маслом, выложите начинку в центр и заверните блин в конвертик.
Для расплавления сыра подогрейте блины в микроволновке или на сковороде. Подавайте блины горячими — так вкус начинки раскроется максимально ярко. Приятного аппетита!
