Не начинка, а райское наслаждение: фарширую блинчики смесью из 3 ингредиентов - получаются нежнее масла

Опубликовано: 9 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media

Блины - одно из самых любимых блюд в русской кухне, а сочетание ветчины и сыра является беспроигрышным вариантом начинки. Однако если добавить еще один особый ингредиент, то вкус станет еще нежнее.

Ингредиенты для теста:

  • молоко - 1 л.;
  • мука - 400 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • сахар - 4 ч. л.;
  • соль - 1 ч. л.;
  • растительное масло - 15 г.

Для начинки:

  • ветчина - 150 г;
  • сыр - 200 г;
  • сливочное масло - 80 г;
  • сливки - 50 г.

В глубокой миске смешайте муку с небольшим количеством молока. Затем добавьте оставшееся молоко, яйца, соль, сахар и тщательно перемешайте. После этого влейте растительное масло и оставьте тесто на 20 минут постоять.

Нарежьте ветчину тонкими полосками, натрите сыр на крупной терке и соедините продукты в отдельной емкости. Растопите сливочное масло, добавьте к начинке вместе со сливками. Перемешайте до однородной консистенции.

Разогрейте сковороду, выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон. Каждый готовый блин смажьте сливочным маслом, выложите начинку в центр и заверните блин в конвертик.

Для расплавления сыра подогрейте блины в микроволновке или на сковороде. Подавайте блины горячими — так вкус начинки раскроется максимально ярко. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить мини-хачапури на сковороде.

