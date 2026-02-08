Городовой / Полезное / Залила сыр кефиром - и мини-хачапури уже на столе: готовятся 10 минут, а с тарелки улетают еще быстрее
Полезное

Залила сыр кефиром - и мини-хачапури уже на столе: готовятся 10 минут, а с тарелки улетают еще быстрее

Опубликовано: 8 февраля 2026 06:02
legion-media

Если ваши дети отказываются есть перед школой омлет или яичницу, сделайте сырные лепешки! Их легко приготовить даже утром, когда времени в обрез.

Получается аппетитно и сытно, а с чашечкой чая - еще вкуснее. Дети с удовольствием съедят такой завтрак, а вы сэкономите и время, и нервы.

Ингредиенты:

  • кефир - 250 мл.;
  • соль, сода, сахар - по 1/2 ч. л.;
  • мука - 320 г;
  • сыр - 160 г;
  • растительное масло - для жарки.

В глубокую миску наливаем кефир, добавляем соль, соду и сахар, а потом аккуратно перемешиваем все венчиком. Далее натираем сыр на крупной терке, перекладываем в миску и снова все перемешиваем.

Теперь просеиваем муку и замешиваем мягкое тесто. Затем делим его на четыре части. Каждый кусочек раскатываем в лепешку толщиной примерно 5 мм.

При желании делаем начинку: можно натереть колбасу или смешать творог с зеленью. Выкладываем начинку на середину лепешки, соединяем края и еще раз аккуратно раскатываем скалкой. Но и без начинки лепешки выходят не менее вкусными.

Ставим сковороду на огонь, хорошо разогреваем растительное масло и обжариваем лепешки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

В итоге получаются сытные и очень вкусные лепешки! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился необычным рецептом начинки для блинов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
