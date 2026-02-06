Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду

Совсем скоро наступит веселая Масленица. В эти дни почти в каждом доме пахнет свежеиспеченными блинчиками, в которые чаще всего заворачивают творог или фарш.
Однако есть еще одна начинка, которая готовится буквально за считанные минуты, а результат превзойдет все ожидания. С ней блинные рулетики получаются нежными и ароматными. Ваши гости и домочадцы будут приятно удивлены новым вкусом.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль - щепотка.
В небольшую кастрюлю положите сливочное масло и поставьте на средний огонь. Лучше выбрать посуду с толстым дном, чтобы масло не подгорело. В отдельной миске взбейте яйца с солью. Когда масло полностью растопится, аккуратно влейте яичную смесь в кастрюлю и прогревайте ее, постоянно помешивая.
Как только масса начнет загустевать и станет нежной по консистенции, сразу снимите кастрюлю с огня. Готовую яично‑масляную начинку переложите в миску и подавайте горячей вместе с блинами.
Этот простой вариант понравится всем членам семьи. Блинчики получаются настолько нежными, что просто тают во рту. Приятного аппетита!
