Городовой / Полезное / Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10 Полезное
4 города России, где жизнь на пенсии в радость: недорого и уютно, а медицина - на высоте  Полезное
При окучивании картофеля – нельзя: 5 ошибок снизят урожай в 2 раза, вся мощь уйдет в ботву Полезное
Кипячу туалетную бумагу — угощение на три дня готово: оценили все соседи Полезное
Сбой оплаты парковок парализовал Петербург вечером Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду

Опубликовано: 6 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду
Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду
legion-media

Совсем скоро наступит веселая Масленица. В эти дни почти в каждом доме пахнет свежеиспеченными блинчиками, в которые чаще всего заворачивают творог или фарш.

Однако есть еще одна начинка, которая готовится буквально за считанные минуты, а результат превзойдет все ожидания. С ней блинные рулетики получаются нежными и ароматными. Ваши гости и домочадцы будут приятно удивлены новым вкусом.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль - щепотка.

В небольшую кастрюлю положите сливочное масло и поставьте на средний огонь. Лучше выбрать посуду с толстым дном, чтобы масло не подгорело. В отдельной миске взбейте яйца с солью. Когда масло полностью растопится, аккуратно влейте яичную смесь в кастрюлю и прогревайте ее, постоянно помешивая.

Как только масса начнет загустевать и станет нежной по консистенции, сразу снимите кастрюлю с огня. Готовую яично‑масляную начинку переложите в миску и подавайте горячей вместе с блинами.

Этот простой вариант понравится всем членам семьи. Блинчики получаются настолько нежными, что просто тают во рту. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить тонкие блинчики на Масленицу.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью