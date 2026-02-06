Не творог и не фарш: делаю начинку для блинов из 2 ингредиентов - эта "нежнятина" с тарелки улетает за секунду

Новости по теме

Рецепт тонких блинчиков: подаем с начинкой или просто с маслом - то что нужно на Масленицу

Перейти

Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Перейти

Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

Перейти

«Подавляет развитие бактерий»: зачем люди хранят яйца в соли и есть ли в этом смысл

Перейти

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти