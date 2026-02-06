Этот цвет скоро будет повсюду: трендовый оттенок года в интерьере - его уже все обожают

Дизайнеры интерьера назвали, какой цвет и принт станет самым модным в 2026 году. То, что еще вчера считалось старомодным, сегодня возвращается в спальни и гостиные.

Цветочный принт

Цветочные, или флористические мотивы очень разнообразны. Тренд 2026 — цветы, вызывающие ассоциации с конкретными эпохами . От яркой и эксцентричной эстетики 70-х–80-х до деликатных, «пижамных» узоров, навеянных винтажным домашним текстилем.

На пике популярности будут эффектные макроцветы с 3D-эффектом, визуально похожие на объемные аппликации. Также в фаворе цветы, созданные с помощью нейросетей — сюрреалистичные, со светящимися лепестками.

Насыщенные, графичные узоры, напоминающие классические обои, вышли за пределы стен и появляются теперь на текстиле и аксессуарах.

Смелое сочетание винтажа и современных технологий формирует «бабушкин шик», где плетёная мебель соседствует с голограммой, кружевная салфетка лежит на ультраматовой столешнице, а крупный цветочный принт освежается кристально чистыми современными линиями.

Голубой цвет

В 2026 году главным цветом становится голубой (Baby blue), пишет источник. В интерьере он дает ощущение спокойствия, порядка и свежести. Идеален для зон отдыха и спален. И создаёт ощущение воздуха, света и простора даже в небольших помещениях.

Лучшие способы использовать голубой в интерьере:

Комбинации: Он сочетается с базовыми цветами — чёрным, графитовым, молочным. Для более тёплого и природного баланса его можно комбинировать с оливковым, терракотовым или натуральным деревом. Для смелого акцента — с лимонным или нежно-розовым.

Фактуры: Особенно выразительно он раскрывается в матовых текстильных поверхностях, рельефном вязании, стёганых подушках и велюре.

Соединить эти два тренда просто: голубой может стать идеальным фоном для барочного цветочного принта, подчёркивая его свежесть. Или, например, можно вышить мелкие голубые цветы на подушках цвета слоновой кости.