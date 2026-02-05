Антитренд интерьера: шторки для ванной - прошлый век, их заменили стильным гигиеничным решением

Шторка для ванны сдает свои позиции. На смену ей в квартиры россиян приходит новое решение - стеклянная перегородка. Дизайнеры считают ее более модной и эстетичной. Однако перед заменой советуют объективно оценить её достоинства и недостатки с точки зрения практичности.

Преимущества стеклянной перегородки перед шторкой

Прозрачное стекло не перегружает интерьер, пропускает свет и создает ощущение открытости. Если перегородки раздвижные, то они не занимают много места. Закаленное стекло устойчиво к царапинам и повреждениям и без проблем прослужит 15 лет. Стекло при правильном уходе более гигиенично: нет складок - нет и зоны для скопления бактерий и грибка.

Недостатки стеклянной перегородки

Стекло нужно регулярно протирать, чтобы не оставались брызги и разводы, пишет "Блог строителя". Кому не подходит прозрачное стекло, потребуется нанесение матового покрытия или пленки. Сами перегородки монтировать может только профессионал. Все это влетит в копеечку - стоимость качественной перегородки с установкой значительно превышает стоимость шторки.

Прежде чем заменить шторку на перегородку, оцените параметры санузла, свои привычки и бытовые нужды.

В компактных помещениях оптимальна раздвижная или распашная система.

Для большой семьи с детьми важна простота ухода и прочность.

Закладывайте в бюджет не только стоимость материала, но и монтажа.

Мыть домашних животных, набирать воду в тазики и ведра может быть неудобно с перегородкой.

Стеклянная перегородка — современное и функциональное решение для ванной, которое подходит тем, кто готов к регулярному уходу, ценит эстетику и долговечность. А традиционная шторка остаётся более простым в установке бюджетным вариантом.

