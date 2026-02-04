Монтажники такое не расскажут: почему россияне отказываются от натяжных потолков - весомые причины

Натяжные потолки — популярный в квартирах россиян способ отделки. Но при всей его распространенности некоторые хозяева считают его установку спорным решением. В частности блогер, автор канала «Стеклянная сказка» перечисляет, что узнал о ПВХ-полотнах, отметив, что монтажники об этом не рассказывают заказчикам. Между тем для некоторых россиян это весомые причины отказаться от натяжного потолка.

По словам автора публикации, основным и едва ли не единственным производителем ПВХ-полотен для натяжных потолков в мире является Китай. Утверждения о европейском происхождении материала, как правило, не соответствуют действительности. Установщики могут говорить о бельгийском или французском производителе, чтобы необоснованно завышать стоимость.

Безопасность и экологичность ПВХ-полотна вызывает вопросы у автора. По его утверждению, сертификаты на них, выдаваемые в России, чаще всего присваивают материалу класс «Т2» (умеренно опасный). Исключением являются полотна класса безопасности «А», выпускаемые ограниченным числом производителей.

Несмотря на то, что интенсивный запах нового полотна обычно выветривается в течение нескольких часов или дней, материалы на основе ПВХ могут продолжать выделять летучие органические соединения на протяжении всего срока эксплуатации, даже если жильцы запах не ощущают.

Пожарная безопасность также вызывает вопросы. Согласно сертификатам, большинство ПВХ-полотен имеют такие показатели пожарной опасности:

Горючесть: Г4 (сильногорючий материал)

Воспламеняемость: В3 (легковоспламеняемый материал)

Дымообразующая способность: Д3 (высокая)

В условиях пожара ПВХ-потолок быстро воспламеняется и выделяет токсичные газы.

Автор приходит к выводу, что натяжные потолки из ПВХ можно рассматривать как экономичное решение. Основное преимущество такого оформления — скорость установки и относительно низкая стоимость по сравнению с гипсокартонными, тканевыми или другими типами подвесных конструкций.

