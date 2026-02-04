4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки

Орхидея пользуется популярностью среди цветоводов, ведь она способна стать королевой любого подоконника и радовать бутонами почти круглый год. Однако иногда растение отказывается выдавать цветоносы. Как исправить ситуацию, рассказала автор блога "Садоводство с Еленой" (18+).
По словам эксперта, чтобы запустить активное и продолжительное цветение, важно обеспечить орхидею простой, но действенной подкормкой. Для ее приготовления понадобится:
- лимонный сок – от 1/3 лимона;
- циркон – 4 капли;
- отстоянная вода – 1 литр.
Указанные компоненты нужно смешать. Полученным удобрением полить орхидею, подставив под горшок глубокий контейнер. Через полчаса подкормку лучше слить с поддона. Если корни у орхидеи еще не очень большие, то можно опрыскать ее по листу, а не поливать.
Как объяснила опытный цветовод, лимонный сок подкислит грунт, что очень любит орхидея. Циркон простимулирует рост корней и появление цветоносов.
Личный опыт цветоводов
Интернет-пользователи поблагодарили автора за советы и поделились собственными способами стимуляции цветения у орхидеи:
"Орхидея не любит частый полив. Для запуска цветения надо устроить ей стресс и не поливать 3-4 недели, а потом внести подкормку и отправить под теплый душ".
"У меня орхидеи цветут без перерыва. Поливаю раз в неделю. Стоят все на подоконнике, снизу идет тепло от батареи, а от окна – холод, вот и цветут".
"Я подкармливаю орхидеи монофосфатом калия. Радуют цветением круглый год".
