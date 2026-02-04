4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки

Орхидея пользуется популярностью среди цветоводов, ведь она способна стать королевой любого подоконника и радовать бутонами почти круглый год. Однако иногда растение отказывается выдавать цветоносы. Как исправить ситуацию, рассказала автор блога "Садоводство с Еленой" (18+).

По словам эксперта, чтобы запустить активное и продолжительное цветение, важно обеспечить орхидею простой, но действенной подкормкой. Для ее приготовления понадобится:

лимонный сок – от 1/3 лимона;

циркон – 4 капли;

отстоянная вода – 1 литр.

Указанные компоненты нужно смешать. Полученным удобрением полить орхидею, подставив под горшок глубокий контейнер. Через полчаса подкормку лучше слить с поддона. Если корни у орхидеи еще не очень большие, то можно опрыскать ее по листу, а не поливать.

Как объяснила опытный цветовод, лимонный сок подкислит грунт, что очень любит орхидея. Циркон простимулирует рост корней и появление цветоносов.

Личный опыт цветоводов

Интернет-пользователи поблагодарили автора за советы и поделились собственными способами стимуляции цветения у орхидеи:

"Орхидея не любит частый полив. Для запуска цветения надо устроить ей стресс и не поливать 3-4 недели, а потом внести подкормку и отправить под теплый душ". "У меня орхидеи цветут без перерыва. Поливаю раз в неделю. Стоят все на подоконнике, снизу идет тепло от батареи, а от окна – холод, вот и цветут". "Я подкармливаю орхидеи монофосфатом калия. Радуют цветением круглый год".

Ранее мы сообщали, как добиться от герани пышных шапок цветов.