Городовой / Полезное / 4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Банка шпрот и 2 ингредиента - через 10 минут отменная закуска на столе: только приготовила, а домочадцы просят еще Полезное
Не Москва и не Питер: этот город обошел столицу по уровню жизни - там хочет жить каждый Полезное
Нынче посажу ранний гибрид: "штампует" огурцы весь сезон без укрытия - в узле по 9 штук Полезное
3 ложки в кипяток - вилки и ложки сияют, как звезды в небе, посудомойка так не отдраит Полезное
45-летняя петербурженка в 11-й раз стала мамой Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки

Опубликовано: 4 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки
4 капли в воду – и орхидея возомнит себя королевой дома: будет мощно цвести круглый год – бутоны полезут наперегонки
Legion-Media

Орхидея пользуется популярностью среди цветоводов, ведь она способна стать королевой любого подоконника и радовать бутонами почти круглый год. Однако иногда растение отказывается выдавать цветоносы. Как исправить ситуацию, рассказала автор блога "Садоводство с Еленой" (18+).

По словам эксперта, чтобы запустить активное и продолжительное цветение, важно обеспечить орхидею простой, но действенной подкормкой. Для ее приготовления понадобится:

  • лимонный сок – от 1/3 лимона;
  • циркон – 4 капли;
  • отстоянная вода – 1 литр.

Указанные компоненты нужно смешать. Полученным удобрением полить орхидею, подставив под горшок глубокий контейнер. Через полчаса подкормку лучше слить с поддона. Если корни у орхидеи еще не очень большие, то можно опрыскать ее по листу, а не поливать.

Как объяснила опытный цветовод, лимонный сок подкислит грунт, что очень любит орхидея. Циркон простимулирует рост корней и появление цветоносов.

Личный опыт цветоводов

Интернет-пользователи поблагодарили автора за советы и поделились собственными способами стимуляции цветения у орхидеи:

"Орхидея не любит частый полив. Для запуска цветения надо устроить ей стресс и не поливать 3-4 недели, а потом внести подкормку и отправить под теплый душ".

"У меня орхидеи цветут без перерыва. Поливаю раз в неделю. Стоят все на подоконнике, снизу идет тепло от батареи, а от окна – холод, вот и цветут".

"Я подкармливаю орхидеи монофосфатом калия. Радуют цветением круглый год".

Ранее мы сообщали, как добиться от герани пышных шапок цветов.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью