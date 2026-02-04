Городовой / Полезное / Не Москва и не Питер: этот город обошел столицу по уровню жизни - там хочет жить каждый
Не Москва и не Питер: этот город обошел столицу по уровню жизни - там хочет жить каждый

Опубликовано: 4 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media

Многие планируют переехать в Москву или Санкт-Петербург в погоне за престижной работой и высоким уровнем жизни. Однако есть такие города, где не хочется гнаться за статусом и доказывать что‑то миру. Там хочется просто наслаждаться жизнью.

И один из таких городов - Владикавказ. Он не входит в топ туристических курортов, но именно здесь утро начинается с завораживающего вида на горы, а вечер - с уютного аромата домашней выпечки.

Горы как фон для жизни
Во Владикавказе величественные горные пейзажи не где‑то «на выезде», а прямо перед глазами каждый день. Местные уже не обращают внимания на эту красоту, а гости замирают от восторга.

"Каждый день ты видишь снежные пики и чувствуешь себя героем фильма", - отметил путешественник Марк Еремин.

Цены как в сказке
Жизнь здесь не требует героических финансовых усилий. Аренда квартиры обходится от 12 тысяч рублей в месяц, а обед на двоих в кафе - в 500 рублей. При этом доступность цен не идет в ущерб качеству: прилавки ломятся от свежих фруктов, овощей и ароматных сыров, которые приготовили местные фермеры.

Потрясающая кухня
Путешественник отметил, что никто не уедет из Владикавказа голодным. Там вам обязательно предложат картофджин — пирог с сыром и картошкой, который тает во рту. Не обойдется трапеза и без ароматного шашлыка из баранины, а завершат обед айран и кофе по местному рецепту.

Темп жизни
Жители и гости Владикавказа никуда не торопятся. Они неторопливо гуляют возле реки Терек и ведут задушевные беседы в кафе. В городе царит такая атмосфера, что каждый чувствует себя как дома.

Ранее "Городовой" назвал семь городов, которые идеально подойдут для жизни на пенсии.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
