2 капли в воду – и герань цветет как угорелая круглый год: пышные шапки лезут без остановки даже зимой

Каждый цветовод стремится, чтобы герань обильно цвела круглый год. Но для этого ей требуются регулярные подкормки. При этом вовсе не обязательно покупать удобрение в магазине. Можно приготовить его в домашних условиях. В результате герань начнет куститься и цвести на полную катушку. Бутонизацию будет не остановить. Как добиться такого результата, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" объяснила агроном Елена Николаева.
Рецепт подкормки
Сперва нужно приготовить удобрение. Для этого понадобится:
- йод – 2 капли;
- молоко – 3 столовые ложки;
- вода – 1 литр.
Перечисленные ингредиенты следует перемешать.
Как вносить удобрение
Получившую подкормку внести чуть по влажному грунту, чтобы йод не обжег корни герани. Не стоит заливать цветок: на 1 литр почвы будет достаточно 1 столовой ложки удобрения.
Эффективность подкормки
Как отметила агроном Елена Николаева, йод пробуждает герань на цветение. Молоко богато кальцием, калием, магнием, фосфором и натрием, которые улучшают состояние растения, повышают упругость листьев и способствуют появлению бутонов.
Личный опыт цветоводов
Цветоводы поблагодарили эксперта за рекомендацию и поделились собственными рецептами подкормок:
"Две свежие кожуры банана заливаю 3 литрами воды. Настаиваю сутки, потом убираю кожуру и поливаю таким настоем герань и все остальные цветы. Оживают на глазах".
"Сульфат магния – супер для герани. Все цветы, кроме кактусов и толстянки, подкармливать можно: 20 граммов на 5 литров воды. Листья становятся изумрудного цвета, цветы крупные и пышные".
"Монофосфат калия! Зимой – еще сахар обычный! Цветет круглый год даже у нас, на Урале, где солнца мало".
