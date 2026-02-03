Городовой / Полезное / 2 капли в воду – и герань цветет как угорелая круглый год: пышные шапки лезут без остановки даже зимой





2 капли в воду – и герань цветет как угорелая круглый год: пышные шапки лезут без остановки даже зимой

Опубликовано: 3 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
2 капли в воду – и герань цветет как угорелая круглый год: пышные шапки лезут без остановки даже зимой
2 капли в воду – и герань цветет как угорелая круглый год: пышные шапки лезут без остановки даже зимой
Legion-Media

Каждый цветовод стремится, чтобы герань обильно цвела круглый год. Но для этого ей требуются регулярные подкормки. При этом вовсе не обязательно покупать удобрение в магазине. Можно приготовить его в домашних условиях. В результате герань начнет куститься и цвести на полную катушку. Бутонизацию будет не остановить. Как добиться такого результата, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" объяснила агроном Елена Николаева.

Рецепт подкормки

Сперва нужно приготовить удобрение. Для этого понадобится:

  • йод – 2 капли;
  • молоко – 3 столовые ложки;
  • вода – 1 литр.

Перечисленные ингредиенты следует перемешать.

Как вносить удобрение

Получившую подкормку внести чуть по влажному грунту, чтобы йод не обжег корни герани. Не стоит заливать цветок: на 1 литр почвы будет достаточно 1 столовой ложки удобрения.

Эффективность подкормки

Как отметила агроном Елена Николаева, йод пробуждает герань на цветение. Молоко богато кальцием, калием, магнием, фосфором и натрием, которые улучшают состояние растения, повышают упругость листьев и способствуют появлению бутонов.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за рекомендацию и поделились собственными рецептами подкормок:

"Две свежие кожуры банана заливаю 3 литрами воды. Настаиваю сутки, потом убираю кожуру и поливаю таким настоем герань и все остальные цветы. Оживают на глазах".

"Сульфат магния – супер для герани. Все цветы, кроме кактусов и толстянки, подкармливать можно: 20 граммов на 5 литров воды. Листья становятся изумрудного цвета, цветы крупные и пышные".

"Монофосфат калия! Зимой – еще сахар обычный! Цветет круглый год даже у нас, на Урале, где солнца мало".

Ранее мы сообщали, как добиться от замиокулькаса охапки веток.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
