Не теснота, а идеальная планировка: хрущевки спроектировали гении - только сейчас это стало понятно

Целые поколения россиян выросли в хрущевках. Тесное, малогабаритное жилье часто принято критиковать, но на самом деле планировка таких квартир — результат глубокого научного подхода к созданию компактного, но полноценного жилья для миллионов городских жителей, разъясняет inmyroom.
Почему всё такое маленькое?
Архитекторы 1950-х под руководством Виталия Лагутенко подошли к задаче построить практичное жилье как учёные: они не просто ужимали пространство, а оптимизировали жизнь человека в нём до секунды и сантиметра. Каждый элемент планировки был выверен.
Спальня 6-9 кв. м рассчитана строго на сон и хранение одежды — лишние метры для хождения там не нужны.
Длина короткого коридора всего в пару шагов рассчитана специально, чтобы донести тяжелые сумки до кухни за 10 секунд.
Стандартизация окон, дверей, комнат позволила наладить производство идеально подходящей под размер мебели.
Кухню в 5-6 кв. м многие современные дизайнеры считают эталоном эргономики. Расстояние между холодильником, плитой и мойкой составляет всего пару шагов, что экономит время и силы хозяйки. В небольшом пространстве, где до всего необходимого можно дотянуться, как оказалось, готовить гораздо быстрее.
Что из планировки хрущевок актуально сейчас
Современные дизайнеры признают, что планировка хрущевки была разработана гениально. При разумной организации пространства в малогабаритных квартирах можно проживать с комфортом.
- Раздельный санузел — гениальное решение для семей, которое позволило одновременно пользоваться ванной и туалетом.
- Вертикальное хранение: встроенные шкафы, ниши и антресоли использовали каждый сантиметр площади. Более того, антресоли обеспечивали звукоизоляцию.
- Балкон проектировался как функциональное продолжение квартиры: зимой служил кладовой, летом — зоной отдыха.
Преимущества хрущевки в умении извлекать максимум пользы из минимума площади. Философия «меньше, но умнее» и сегодня в тренде. Ранее Городовой рассказывал об антитрендах в интерьере.