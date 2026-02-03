Городовой / Полезное / Всегда беру верхнюю боковую полку у туалета: вот почему 38‑е место в поезде – самое удачное
Опубликовано: 3 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
legion-media

Многие пассажиры стараются купить билеты на места в середине вагона, а боковые полки и места возле туалета считаются самыми неудобными. Однако это заблуждение, которое сохранилось с давних времен.

В современных поездах условия заметно улучшились, поэтому "плохое" 38‑е место - та самая боковая полка рядом с туалетом - имеет свои преимущества, сообщает канал "1520. Все о путешествиях".

Экономия
Во время покупки билетов обратите внимание на скидки. Чаще всего они распространяются на верхние полки, боковые места или последние купе, а место под номером 38 всегда стоит дешевле остальных.

Никаких соседей
Так как это место многие считают самым неудачным, скорее всего, нижняя полка тоже будет свободной. Поэтому вы сможете спокойно сидеть за столиком, смотреть в окно и пить чай. Кроме того, зачастую соседнее купе (места 33–36) тоже полупустое.

Туалетом не пахнет
Считается, что в конце вагона пахнет туалетом и постоянно хлопают дверью. Однако в современных вагонах этой проблемы нет: неприятных запахов не ощущается, а шумоизоляция на достойном уровне.

В старых вагонах ситуация действительно может быть неидеальной — там и хлопки громче, и запахи иногда просачиваются. При этом громкий звук от дверей доносится не только до последнего купе, но и до второго‑третьего с конца.

Туалет всегда рядом
Чаще всего пассажиры со всего вагона идут в туалет сразу после отправления поезда и незадолго до прибытия. В остальное время в этом месте довольно спокойно. Кроме того, сам туалет всегда находится под рукой, поэтому вам не придется идти через весь вагон и стоять в очереди.

Отзывы пассажиров
Один из пользователей сети отметил, что "боковушки" - идеальное место для поездки вдвоем. Получается, что вы сами по себе: спите и едите тогда, когда вам удобно.

"Нет необходимости взаимодействовать с попутчиками. Никто не захламляет столик и не топчет его ногами, залезая и спускаясь с верхних полок", - отметил путешественник.

Ранее "Городовой" рассказал, как обезопасить себя в отеле. Стюардесса из авиакомпании Emirates поделилась проверенными лайфхаками для гостей.

Автор:
Евгения Сухова
