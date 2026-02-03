Жмем одну кнопку - и телефон работает без подзарядки вдвое дольше: то, что нужно в дороге

Среди функций смартфона есть кнопка с иконкой самолета, так называемый «Авиарежим». Большинство пользователей ее не нажимают, полагая, что на земле в ней нет необходимости. Но использовать авиарежим можно и за пределами салона самолета. О его возможностях рассказывает дзен-канал Pedant.
Как это работает?
При нажатии авиарежим моментально отключает все беспроводные модули связи в устройстве: сотовую сеть, Wi-Fi, Bluetooth. При этом сам телефон остается полностью работоспособным. Можно запускать приложения, не требующие сети: читать сохранённые книги, слушать загруженную музыку или редактировать фотографии. А если нужно быстро очистить память телефона, помогут эти способы.
Как использовать авиарежим в повседневной жизни
Включение авиарежима дает несколько преимуществ:
Режим «Не беспокоить». После нажатия кнопки на устройство невозможно позвонить или написать. Это полезно во время важных встреч, когда нужно сосредоточиться или просто отдохнуть от потока уведомлений.
Если мобильная сеть или Wi-Fi начали работать нестабильно, включение и выключение авиарежима на 15-20 секунд — это самый простой способ перезапустить все сетевые модули без полной перезагрузки телефона.
Экономия заряда. Поиск сети и фоновый обмен данными расходуют много энергии. Отключив их, можно заметно продлить время автономной работы устройства, что особенно важно в поездках или при низком уровне заряда.
Некоторые современные смартфоны в авиарежиме заряжаются быстрее, так как система не тратит энергию на поддержание фоновых соединений.
Активировать и деактивировать авиарежим очень просто. Достаточно открыть панель быстрых настроек (обычно свайпом сверху вниз по экрану) и нажать на значок с самолетом. Повторное нажатие вернет все подключения в рабочее состояние.
