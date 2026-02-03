Городовой / Полезное / Жмем одну кнопку - и телефон работает без подзарядки вдвое дольше: то, что нужно в дороге
Жмем одну кнопку - и телефон работает без подзарядки вдвое дольше: то, что нужно в дороге

Опубликовано: 3 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Среди функций смартфона есть кнопка с иконкой самолета, так называемый «Авиарежим». Большинство пользователей ее не нажимают, полагая, что на земле в ней нет необходимости. Но использовать авиарежим можно и за пределами салона самолета. О его возможностях рассказывает дзен-канал Pedant.

Как это работает?
При нажатии авиарежим моментально отключает все беспроводные модули связи в устройстве: сотовую сеть, Wi-Fi, Bluetooth. При этом сам телефон остается полностью работоспособным. Можно запускать приложения, не требующие сети: читать сохранённые книги, слушать загруженную музыку или редактировать фотографии. А если нужно быстро очистить память телефона, помогут эти способы.

Как использовать авиарежим в повседневной жизни
Включение авиарежима дает несколько преимуществ:

  • Режим «Не беспокоить». После нажатия кнопки на устройство невозможно позвонить или написать. Это полезно во время важных встреч, когда нужно сосредоточиться или просто отдохнуть от потока уведомлений.

  • Если мобильная сеть или Wi-Fi начали работать нестабильно, включение и выключение авиарежима на 15-20 секунд — это самый простой способ перезапустить все сетевые модули без полной перезагрузки телефона.

  • Экономия заряда. Поиск сети и фоновый обмен данными расходуют много энергии. Отключив их, можно заметно продлить время автономной работы устройства, что особенно важно в поездках или при низком уровне заряда.

  • Некоторые современные смартфоны в авиарежиме заряжаются быстрее, так как система не тратит энергию на поддержание фоновых соединений.

Активировать и деактивировать авиарежим очень просто. Достаточно открыть панель быстрых настроек (обычно свайпом сверху вниз по экрану) и нажать на значок с самолетом. Повторное нажатие вернет все подключения в рабочее состояние.

Ранее Городовой рассказывал, какие сообщения лучше удалить из телефона из соображений безопасности.

Автор:
Алина Владимирова
