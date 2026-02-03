Какие станции метро есть в Кировском районе Санкт-Петербурга?

В Кировском районе Санкт-Петербурга пять действующих станций метро, все они относятся к Кировско-Выборгской линии (красной ветке). Три из них («Нарвская», «Кировский завод», «Автово») были открыты в 1955 году — в составе первой очереди Ленинградского метрополитена. «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов» появились позже — в 1977 году.

Кроме того, в Кировском районе расположена станция «Путиловская», которая относится к новой Красносельско-Калининской линии (коричневой ветке). Она открылась 26 декабря 2025 года и стала пересадочным узлом на «Кировский завод».

Какие станции Кировско-Выборгской линии самые красивые?

Главная жемчужина — станция «Автово». Это одна из немногих станций без эскалаторов: глубина всего 12 метров. Но главное — её оформление. Колонны украшены рельефным стеклом, напоминающим хрусталь; стены — мозаиками на военную тематику. В 2014 году британская газета The Guardian включила «Автово» в список красивейших станций мира.

Рядом — «Кировский завод», названная в честь легендарного предприятия. Её наземный вестибюль напоминает античный храм: колоннада, широкая лестница, строгий классический стиль. Внутри — горельефы, посвящённые разным отраслям промышленности.

Какие планы по развитию метро в Кировском районе?

В планах развития метрополитена — строительство ещё нескольких станций в Кировском районе, например «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» (продолжение Кировско-Выборгской линии). Также рассматривается возможность прохождения через западную часть района 7-й линии метро.

