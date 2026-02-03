Городовой / Вопросы о Петербурге / Чем ценится Приморский район Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тело девятилетнего Пашки из Петербурга подняли из водоёма Ломоносовского района: СК готовит экспертизы Город
Эти туристы – красный флаг для отдыха: кого русские обходят стороной в отелях Полезное
Авиакомпания Pegasus лишилась почти миллиона рублей из-за отмены брони Город
Какие станции метро есть в Кировском районе Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Жмем одну кнопку - и телефон работает без подзарядки вдвое дольше: то, что нужно в дороге Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чем ценится Приморский район Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 3 февраля 2026 11:10
 Проверено редакцией
лахта-центр, зима
Чем ценится Приморский район Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Приморский район Санкт‑Петербурга — это удивительное сочетание динамики большого города и островков тишины, где каждый найдёт что‑то своё.

В чем главное отличие Приморского района от других районов Санкт-Петербурга?

Его главная изюминка — береговая линия. Здесь Нева встречается с Финским заливом, и это не просто географическая точка, а особое пространство, где чувствуешь дыхание Балтики. Прогулки по набережным дарят ощущение простора.

Район умеет удивлять контрастами. Рядом с современными жилыми комплексами — тихие скверы и парки, где можно спрятаться от шума. А в окрестностях Юнтоловского заказника природа будто замирает: болота, леса и тихие протоки напоминают, что город растёт на хрупкой границе суши и воды.

Для тех, кто ценит удобство, Приморский район — образец продуманной инфраструктуры. Новые микрорайоны строятся с расчётом на комфорт: школы, поликлиники, торговые центры — всё под рукой. При этом транспортная доступность улучшается год от года.

Ещё одна особенность — дух новизны. В отличие от центральных районов, где каждый камень дышит историей, Приморский — это территория будущего. Здесь рождаются современные городские традиции: новые кафе, арт‑пространства, фестивальные площадки.

Приморский район Санкт-Петербурга богат разнообразными достопримечательностями — от исторических объектов до современных пространств. Вот несколько интересных мест, которые стоит посетить: Лахта-центр (самый высокий небоскрёб Европы), Дача Салтыковых, место дуэли Пушкина, дацан Гунзэчойнэй, парк-усадьба Орловых-Денисовых, «Питерлэнд».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью