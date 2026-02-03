Иностранцев смешат эти русские привычки: что для нас обыденность, для них - в диковинку

Ког д а россияне едут за границу, многие привычки местных жителей кажутся им удивительными и забавными. Но работает это и в обратную сторону: иностранцев, приезжающих в Россию, оставляют в недоумении некоторые предметы быта и культурные особенности россиян. Часть из них перечислил тревел-блогер.

Домашние тапочки

Для иностранца предложение снять уличную обувь и надеть дома тапочки может показаться необычным и даже смешным. Но россияне, переобуваясь, как бы переходят из внешнего мира в приватное пространство. То же самое они предлагают проделать и гостю: оставить уличную грязь, а вместе с ней и суету за порогом.

Гречка в ежедневном рационе

Для европейцев и азиатов гречка это экзотическая крупа, которую выбирают приверженцы здорового питания. А для русского человека гречневая каша — базовое блюдо. Его можно по-разному приготовить и съесть и на завтрак, и на обед, и на ужин, и с питательностью которого мало что может сравниться.

Суп каждый день

Обед из первого и второго многим иностранцам кажется чересчур основательным. Но в русской традиции принято готовить и есть суп — как «разогрев» перед вторым, основным блюдом.

Баня

Сочетание невыносимого жара парной, хлестания веником и ледяной купели для иностранца сродни экстремальному спорту. Однако в русской культуре баня — это целый оздоровительный комплекс для тела и духа, где можно не только помыться, но и расслабиться и обрести чувство обновления.

Чай в подстаканниках

Металлический подстаканник в поезде иностранцам кажется неудобным и вычурным предметом. Но для русского путешественника это обязательный атрибут романтики долгих путешествий и неторопливого чаепития под стук колес, когда время замедляется, а разговоры между попутчиками становятся глубже.

Автор отмечает, что многое из того, что со стороны кажется странностью, при ближайшем рассмотрении оказывается частью сложного культурного кода, и у каждого обычая есть своя причина.