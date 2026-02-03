Профориентация в деле: Петербург раскрыл секреты трудоустройства

В 2025 году примерно 40 тысяч жителей Петербурга устроились на работу с помощью центров занятости города.

Этот успех достигнут за счет профилирования и создания индивидуальных планов трудоустройства, как сообщает Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.​

При посещении центров соискатели обязательно проходят профилирование, которое в прошлом году освоили свыше 46 тысяч человек. Оно оценивает опыт работы, образование, возраст и личные условия кандидатов.​

Ключевым элементом персонального карьерного маршрута выступила профориентация — ею воспользовались около 70% обратившихся. Она позволяет выявить сильные стороны, перспективы развития и подходящее направление карьеры.​

Главной платформой для взаимодействия с соискателями стала «Работа России», где регистрируют все виды поддержки. Более половины всех посетителей центров занятости в итоге нашли место работы.​

Недавно в Петербурге опубликовали список профессий с наибольшим ростом зарплат, где специалисты по управлению персоналом возглавили рейтинг по доходам за 2025 год.​