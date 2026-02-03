Две столицы объединяются: Петербург и Москва запускают единую цифровую медицину

Санкт-Петербург и Москва достигли договоренности о запуске общей системы здравоохранения. Документ об этом был подписан 3 февраля.

По информации пресс-службы Смольного, города на Неве и Москва заключили соглашение, которое знаменует начало нового этапа формирования единой медицинской информационной системы для обеих столиц.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин поставили подписи под соглашением о взаимодействии в части внедрения IT-технологий в поликлиниках государственной системы здравоохранения Северной столицы.

Единая цифровая платформа охватит все государственные медучреждения Петербурга, что позволит врачам в любой из них получать доступ к полной истории болезни пациента независимо от места его обращения.