Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит

Опубликовано: 3 февраля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит
Legion-Media

Стандартное «меню» пассажиров на поезде – быстрорастворимые лапша и пюре, кофе в пакетиках, батончики, в лучшем случае – вареные яйца, курица и огурцы. Но если даже в таких условиях вы хотите питаться правильно и полезно, предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями автора портала «Журнал Путешествий» Виктории Бабановой.

Завтрак

На завтрак возьмите быстрорастворимую овсяную кашу в пакетиках. Если вы взяли йогурт или творожок, съесть их придется в ближайшие 2 часа. Обязательно возьмите сыр. Если вам нравится колбаса, лучше остановиться на сыровяленой. Вареную колбасу брать с собой не стоит – она прокиснет уже в первый же день.

Обед

Среди вариантов – пропаренная крупа, сушеное мясо, паштет, консервированные овощи. Кстати, для перекуса можно взять овощные или фруктовые чипсы, протеиновые батончики, сухофрукты и орехи. Перекусить можно бананом, яблоками, огурцами, помидорами черри.

Ужин

На ужин подойдет что-то легкое – например, детское пюре в стеклянной баночке. Мясные детские пюре – удачный вариант для любых блюд в качестве основы, а фруктовые пюре подходят как десерт.

Кофе

Если вы кофеман – возьмите с собой кофе. Можно взять его в виде дрип-пакетиков. А молоко для кофе подойдет ультрапастеризованное.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
