Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность внести в навигаторы данные о границах газонов и зелёных зон из-за многочисленных жалоб на зимние штрафы за парковку на них, сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.
Основные меры
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) активно работает над соглашением с крупными геосервисами для интеграции этих данных в навигационные приложения.
Это должно сделать контроль за парковкой более справедливым и ориентированным на предупреждения, а не только на наказания.
Причины проблемы
По словам Цивилёва, многие жители жалуются на штрафы, поскольку зимой под снегом невозможно разглядеть границы газонов. Ранее депутат предлагал в таких случаях ограничиваться устными замечаниями вместо штрафов.
Обсуждаются два подхода: добавление слоя "Зелёные насаждения" в популярные сервисы вроде "Яндекс.Карт" и 2ГИС или запуск отдельного приложения от ГАТИ.