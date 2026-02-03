Городовой / Город / Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы выбрасываете золото: как яичный лоток спасет ремонт, огород и кухню - суперлайфхаки на все случаи жизни Полезное
Не масло, а эликсир молодости: добавила 2 капли в крем - и лицо сияет, как в юности Полезное
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит Полезное
Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец Город
Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах

Опубликовано: 3 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах
Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность внести в навигаторы данные о границах газонов и зелёных зон из-за многочисленных жалоб на зимние штрафы за парковку на них, сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.

Основные меры

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) активно работает над соглашением с крупными геосервисами для интеграции этих данных в навигационные приложения.

Это должно сделать контроль за парковкой более справедливым и ориентированным на предупреждения, а не только на наказания.

Причины проблемы

По словам Цивилёва, многие жители жалуются на штрафы, поскольку зимой под снегом невозможно разглядеть границы газонов. Ранее депутат предлагал в таких случаях ограничиваться устными замечаниями вместо штрафов.

Обсуждаются два подхода: добавление слоя "Зелёные насаждения" в популярные сервисы вроде "Яндекс.Карт" и 2ГИС или запуск отдельного приложения от ГАТИ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью