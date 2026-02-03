Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах

Новости по теме

24 штрафа на 54 тысячи: петербуржцы осваивают новые правила выгула собак

Перейти

Парковка за 4,3 тысячи или штраф в 5: комитет транспорта Петербурга меняет правила платных стоянок

Перейти

В управляющей компании добавили свой секретный штраф на 5 тысяч: я узнал, что это чистая липа — вот почему ты должен просто их игнорировать

Перейти

Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка

Перейти

Мигрантов ждёт сюрприз: штраф за отказ от медосмотра хотят взвинтить до небес

Перейти